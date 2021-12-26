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Google Fit app 也能透過iPhone鏡頭測心率與呼吸頻率

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在Pixel手機加入能以主鏡頭量測心率與呼吸頻率的功能，目前也能透過iOS平台上的Google Fit app，讓使用者一樣可透過iPhone量測心率及呼吸頻率。

此項功能將可在iPhone 7，以及iPad與iPad Pro系列機種使用，而量測部分則與Pixel手機上的版本相同，包含可讓鏡頭捕捉手指內血液流動時的細微顏色變化，藉此判斷心率表現。至於在呼吸頻率量測部分，則需要將手機以一定角度擺放，透過主相機同時拍攝臉部及胸口範圍，即可在短時間內量測使用者呼吸頻率。

使用者目前只要透過App Store下載新版Google Fit app，或是將原本已經安裝的app更新，即可使用此項功能。

▲iPhone 7以後機種，以及新款iPad、iPad Pro也能透過Google Fit app，快速透過相機量測心率及呼吸頻率
▲iPhone 7以後機種，以及新款iPad、iPad Pro也能透過Google Fit app，快速透過相機量測心率及呼吸頻率

若是無法正常啟用的話，則可試著將app關閉，並且重新開啟，應該就能在「主畫面」的各個欄位，或是透過「瀏覽」分頁中的「生命跡象」項目中，找到「查看心跳速率」及「追蹤呼吸速率」選項，並且按照指示操作即可量測個人當下心率，以及呼吸頻率狀態。

▲透過手指覆蓋相機方式量測心率
▲透過手指覆蓋相機方式量測心率

▲透過相機識別胸腔起伏情況判斷呼吸速率
▲透過相機識別胸腔起伏情況判斷呼吸速率

依照Google說明，此項設計將可作為透過特定裝置以脈搏量測的替代方案，讓使用者能更容易知曉個人身體健康狀態，並且強調實際量測誤差僅在2%左右。而目前除了可讓Pixel手機使用，未來也會持續讓更多Android手機使用，此次更加入支援iOS裝置使用，預期將可讓更多使用者能輕易確認個人健康。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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