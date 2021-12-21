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LINE貼圖好康來襲 限時7款免費貼圖同賀聖誕節
「叮叮噹，叮叮噹」，聖誕節快來了！LINE趁著節日來臨，精選7款免費聖誕節貼圖，包括醜白兔、大頭兒、卡洛特、短耳貓頭鷹等角色，其中還有免費動態貼圖，只要加入好友或解鎖任務，就能免費下載以上貼圖！
七款貼圖有「LINE購物直播 × 醜白兔」、「生活市集 ╳ 卡洛特狂歡過聖誕」、「小三美日×短耳貓頭鷹❤開心迎向2022」、「台新銀行 × 米犬日常 動感過節慶」、「【Anden Hud小海狗】暖萌祝福篇」、「OB嚴選×大頭兒嗨玩跨年趴」以及「Hokii！哇企鵝啦！」，趕快點選以下連結即可獲得。
LINE購物直播 × 醜白兔
使用期限：90天
下載條件：加入「LINE購物直播」官方帳號下載。
生活市集 ╳ 卡洛特狂歡過聖誕
使用期限：180天
下載條件：加入「生活市集每日報」官方帳號下載。
小三美日×短耳貓頭鷹❤開心迎向2022
使用期限：180天
下載條件：加入「小三美日」官方帳號下載。
台新銀行 × 米犬日常 動感過節慶
使用期限：180天
下載條件：加入「台新銀行」官方帳號下載。
【Anden Hud小海狗】暖萌祝福篇
使用期限：180天
下載條件：加入「AndenHud」官方帳號下載。
OB嚴選×大頭兒嗨玩跨年趴
使用期限：90天
下載條件：加入「OB嚴選」官方帳號下載。
Hokii！哇企鵝啦！
使用期限：180天
下載條件：加入「台灣企銀」官方帳號下載。
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