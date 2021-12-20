Google內部新創提出可協助使用者快速建立網路商店的工具

Google內部團隊藉由Area 120新創加速器資源，推出名為Qaya的網路商店建立工具，讓使用者能快速透過網路向他人銷售商品，甚至是數位化內容，例如個人專輯、電子書等。

Qaya是由曾負責Google推動就職服務Kormo的Nathaniel Naddaff-Hafrey的創立，目標是讓使用者能以更簡單方式，即可藉由Google既有服務快速建立網路商店頁面，藉此協助使用者快速透過網路銷售商品，或是數位內容，甚至可以用於行銷、宣傳個人技能，藉此媒合更多工作機會。

在Qaya功能中，使用者無需專業技術，或是程式編碼技能，即可透過簡單點按、選擇方式建立個人宣傳頁面，同時也能透過不同版型建立諸如照片展示、數位藝術作品，影音等的頁面設計，並且最多能在頁面上架1000款商品，而頁面更可整合YouTube、Google Search及Google Shopping等服務，另外也能整合諸如Twitter、Instagram、TikTok，或是Spotify播放歌單等服務。

至於頁面連接可以選擇以「qaya.store/個人名稱」，或是「個人名稱.channel」形式自訂，讓使用者能以更有個人風格形式建立網路商店。

透過這樣的方式，Qaya認為將能協助更多使用者透過網路宣傳個人商品，或是作為推廣個人技能的媒介，藉此銜接更多市場商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》