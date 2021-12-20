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微軟打造「Windows Wednesday」線上節目 讓更多人了解Windows

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布，將從美國西岸時間2022年1月5日開始推出名為「Windows Wednesday」的線上節目，並且以每週三上午8點播出、每集時間長度為30分鐘形式更新，透過主題方式討論與Windows作業系統相關內容。

依照微軟節目經理Kayla Cinnamon說明，「Windows Wednesday」節目內容將涵蓋Windows相關議題，並且由各個專家以特定主題進行討論，其中包含Windows Terminal、Windows內建Linux子系統、聲音、PowerToys、字型等內容。

而內容除了由專家討論各項功能背後設計理念，同時也會針對部分項目進行實作，藉此帶領觀眾更了解Windows作業系統與相關關連內容。

從微軟推出Windows 11之後，實際上就展開一連串的宣傳活動，此次透過啟用「Windows Wednesday」線上節目，則是希望更多人了解Windows 11各項功能應用，以及相關介面、功能設計想法。

「Windows Wednesday」預計從2022年1月5日率先在Windows開發者YouTube頻道，以及微軟Learn TV官網播出，之後則會在每週五將內容上架，讓更多人可以透過重播觀看。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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