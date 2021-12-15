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LINE「複製訊息功能」終於改版 五大更新內容一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE宣布推出Android 11.21.0及 iOS 11.22.0 的更新。報系資料照
LINE宣布推出Android 11.21.0及 iOS 11.22.0 的更新。報系資料照

LINE於今（15）日宣布推出Android 11.21.0及 iOS 11.22.0 的更新，其內容包括在聊天室長按選單新增「選擇並複製」、 使用QR code登入裝置時，需使用LINE掃碼功能、虛擬人像主頁功能增加、滑動可預覽自動推薦貼圖以及當日壽星好友，並在聊天頁面大頭貼新增「生日帽」的圖示。

其中，聊天室訊息長按選單中的「複製」與「選擇並複製」分開。若使用者想要複製對話框所有文字，可選擇「複製」，若想要複製部分文字則點選「選擇並複製」。

其餘的更新內容，則是讓使用者在使用LINE電腦版或是平板登入LINE時，可以選擇使用手機LINE的QR code掃碼功能直接登入；針對虛擬人像的優化，除了在主頁功能新增「儲存並分享」外，也可以選擇右下角的放大模式左右滑管理所有創建的虛擬人像。

而若同時開啟「預覽貼圖」與「顯示建議貼圖」，系統會根據輸入的文字顯示適合的貼圖或表情貼，更可以左右滑動瀏覽更多建議貼圖。而此功能也可從LINE裡的「設定」>「貼圖」>開啟「預覽貼圖」與「顯示建議貼圖」。

最後，本次的更新也可以在LINE主頁上，看見生日接近的好友名單。除此之外，這次更新後，只要是當天生日並且有公開生日日期的好友，在聊天頁面中的大頭貼會有一個專屬的生日帽圖示。若要設定並公開生日，可以在「設定」中的 「個人檔案」點選「生日」 設定並開啟「顯示我的生日」。

LINE 貼圖

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