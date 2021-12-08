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LINE版本更新 短影音平台正式登場

中央社 / 台北8日電

通訊軟體LINE今天公布11.20.0版本3大更新重點，包括聊天室頁面上方功能列新增LINE社群入口、Android用戶長按LINE應用程式可新增最近使用的聊天室捷徑、貼文串改版為LINE VOOM短影音平台。

LINE在官方部落格發文表示，Android新版本已於12月2日上線，iOS版本即將上線。用戶更新後，聊天頁面上方會新增LINE社群入口，點選「建立」可以選擇建立聊天室、群組或是LINE會議室。

原本長按LINE應用程式圖示，可以選擇QR code掃碼捷徑、暫停提醒等功能。這次更新後，Android用戶長按LINE應用程式可以選擇「最近聊天的聊天室」，點選後就可以直接開始聊天。

另外，此次更新後LINE貼文串介面也大改版為LINE VOOM，左上角變更為「推薦」與「追蹤中」兩個頁面，用戶可以在「推薦」頁面欣賞自動推薦的影音，也可以在「追蹤中」頁面查看追蹤的好友、名人最新動態。

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