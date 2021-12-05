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三星以名為「Dreamground」app展示擴增實境體驗
三星稍早在Android及iOS平台推出名為「Dreamground」的app，讓使用者能透過手機裝置在美國洛杉磯好萊塢公園，或是位於紐約的三星837旗艦體驗館觀看他人創作的擴增實境作品。
如同Niantic允許創作者透過其Lightship開發平台，配合地理座標打造擴增實境創作內容，三星此次在「Dreamground」app中也採用相同設計，讓使用者能透過手機觀看坐落於好萊塢公園、三星837旗艦體驗館各處位置的擴增實境內容，並且以不同角度觀看，甚至透過手機合影。
而現階段提供展示的擴增實境作品將會保留24小時，之後就會以他人創作內容替換，讓使用者能有不同觀看體驗。
未來三星也會與美國電信業者Verizon合作，讓使用者能透過支援5G連網的Galaxy裝置使用4K影像、360度串流影片，以及擬真的擴增實境內容，並且能藉由Verizon提供5G網路對應超高解析度影像。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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