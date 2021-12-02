蘋果App Store年度大獎 英雄聯盟獲最佳iPhone遊戲

蘋果公司（Apple）今天公布2021年App Store Awards獲獎者，表揚15款最佳App和遊戲，年度iPhone App是體現自我表達藝術的Toca Life World，年度iPhone遊戲是「英雄聯盟：激鬥峽谷」。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在官網發文指出，2021年獲得App Store Awards的開發者充分發揮自身動力和願景，帶來年度最佳App和遊戲，激發全球數百萬使用者的創造力和熱情。

庫克表示，從自學成才的程式編輯者到激勵人心的全球企業領導者，這些傑出的開發人員運用蘋果技術進行創新，許多人的努力有助於營造深刻的凝聚感，這正是今年很需要的。

2021年度iPhone App是體現自我表達藝術的TocaLife World；年度iPad App是將影片剪輯變得更快、更輕鬆的LumaFusion；年度Mac App是用創意實現效率與藝術感的筆記應用Craft；年度Apple TV App是精選各地體育文化的DAZN；年度Apple Watch App是整合氣象預報及機智俏皮吐槽角色的Carrot Weather。

App Store Awards獲獎遊戲包括「英雄聯盟：激鬥峽谷」、MARVEL未來革命、Myst、Space Marshals 3，以及遊戲訂閱服務Apple Arcade的FANTASIAN。

打造FANTASIAN的日本知名製作人坂口博信今天稍早出席線上媒體聯訪，中央社記者提問在訂閱制平台上製作遊戲有何不同；坂口博信表示，自己有訂閱不少服務，包括Netflix、Spotify等；訂閱制可讓遊戲觸及更多人，但在較小的手機螢幕上開發具備遊戲主機規模的作品，需要確保使用介面順暢。

「英雄聯盟：激鬥峽谷」的開發商Riot Games指出，製作手機遊戲時經常遇到的問題是，行動裝置用戶很難專心2分鐘做一件事情。Riot Games不想把手遊設計成輕量版或簡化版的遊戲，而是希望在行動平台上得到的體驗跟PC一樣，很多細節例如虛擬按鍵設計，需要更勇敢去做，也需要跟用戶持續溝通。