疫情年大家最愛這些App Google Play 2021年度最佳榜單出爐

年度最佳遊戲榜單中，《哈利波特：魔法覺醒》把想像搬進遊戲，魔法世界裡的版權內容被轉化成玩樂的過程，獲選「年度最佳遊戲」，也延續 IP 遊戲化的趨勢。

按照往例 Google 在年底公布台灣的「Google Play 2021 年度最佳榜單」今年受到疫情影響，大眾在使用應用程式服務上有什麼不同的變化呢？讓我們從今年的榜單一探究竟，還有哪些實用好玩的 App 你還沒跟上，不妨也下載起來！

Google Play 應用程式與遊戲業務發展經理張樂潮（Rachel Cheung）提到，在更嚴謹的社交限制之後，學習服務和實用工具更進一步數位化，改變我們的日常生活，而版權內容轉化成遊戲，成為我們生活娛樂的一部分。

年度最佳應用程式《Swipe》提供多樣化的線上舞蹈課程，團隊研發的互動學習系統，可以透過左右鏡像、前後視角以及「學習魔鏡」疊影等功能，即時比對學習動作，突破線上學習的框架。同樣的，也有開發者將客製的進修課程數位化，包括語言學習應用程式《AmazingTalker》，透過 AI 篩選幫使用者找到專屬師資，提供 1 對 1 教學，以及引入 AI 聲音分析、即時矯正發音的《VoiceTube Hero》。

另外，在今年聲音社交也成為一股潮流，今年初語音社交軟體《Clubhouse》大爆紅，此外，Z 世代的新網路社群型態，讓短影音趨勢崛起，也帶動影像剪輯的數位工具成長；簡單易用的影音剪輯軟體《Videoleap by Lightricks》，以及輕觸幾下就能創造專業質感相片的《PhotoRoom》，都是今年上榜的應用程式。

台灣使用者票選結果顯示數位化生活浪潮

在用戶票選部分，台灣使用者的票選結果，勝出的三個應用程式，包括台灣團隊用 AI 技術打造的《水滴發票》，支援傳統發票兌獎、也可以綁定載具，以及《To-Do List》，免費提供高效的任務管理工具。而《KK 書》主打「說書」的方式，幫助你在 15 分鐘內快速獲取書本重點，同樣受大眾青睞。

年度最佳遊戲 延續 IP 遊戲化趨勢

年度最佳遊戲榜單中，《哈利波特：魔法覺醒》把想像搬進遊戲，魔法世界裡的版權內容被轉化成玩樂的過程，獲選「年度最佳遊戲」，也延續 IP 遊戲化的趨勢。受到疫情社交限制，手遊大受歡迎，台灣遊戲團隊所開發的《麻糬貓收藏》，療癒人心的可愛小貓與簡單直覺的遊戲玩法，精準鎖定使用者紓壓娛樂需求缺口，奪下台港兩地「年度最佳休閒遊戲」，展現台灣遊戲開發團隊的實力以及驚人的市場洞察能力。

經典款不敗！台灣遊戲玩家票選最熱愛手遊

使用者票選出來的年度最受歡迎遊戲榜單結果揭曉，三款遊戲包括年度最佳遊戲《哈利波特：魔法覺醒》，還有《Garena Free Fire MAX》，有專門設計給玩家最優質的生存遊戲體驗，除了可以享受經典生存類遊戲的刺激且多元的遊戲模式，還可體驗前所未有的的聲光效果。經典遊戲《三國志・戰略版》的多元兵種、戰法讓玩家策略性發揮，也成功拿下玩家心佔率。

根據今年的榜單，看到更多元的服務加入數位化的行列，透過應用服務觸及更多的使用者，更多在地化的工具和娛樂內容受到市場青睞。我們相信數位化會繼續改變我們的日常生活，也會更貼近我們的個人需求。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》