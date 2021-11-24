LINE「1人群組」超狂用法曝光 網讚超好用：我開了10個

現代人事務繁多，常會將日常待辦事項及各項行程記錄在手機行事曆裡提醒自己，但有時仍會因為忘了開啟行事曆而遺漏。一位網友分享一個小妙招，只要在通訊軟體Line執行一個動作，既可達到行事曆的功能，又可省去切換App的麻煩，妙招曝光，引來許多人共鳴，大讚「超好用」。

一位網友在《Dcard閒聊板》發文，問大家「會不會自己在Line弄一個只有自己的群組，然後記一些臨時要用的資料或是待辦事項？」，因為之前是利用手機的行事曆或是記事本記錄資料，但常會因忘了開啟而遺忘，若是需要傳輸資料，還要再切換到其他App，覺得有點麻煩。

原PO表示，目前是以「Line置頂自己」的方式取代行事曆，就是在通訊軟體Line設立「一個只有自己的群組」，不論是文字資訊、網址連結、照片儲存…，都可以在同一個App裡搞定，傳輸比上傳雲端快速、日後還有紀錄可翻找，而且「自己每天要打開Line」、「回訊息時順便開來看」，帳號在手機、iPad、電腦都可登入通用，覺得這樣非常方便。

貼文曝光，許多人同聲附和回應「我會！」、「有！我唯一置頂就是這個」、「完全把它當雲端用，手機容量不夠就把照片丟進去」、「把自己需要的資料或是提醒事項紀錄在那邊，很方便～」、「一年一個超好用，可以存相片什麼的，當作年度紀錄帳」、「我弄了大概10個」、「我是置頂前女友欸，他把我封鎖後就變成我的筆記室」、「我還會跟自己自言自語」。

Line「1人群組」建立方法：‧ 開啟Line App的主頁，點選右上角的「聊天+」符號，‧ 選擇「建立群組」後，直接按「下一步」，‧ 輸入「群組名稱」、選擇「群組圖示」後，按「建立」。

商品推薦