Winamp釋出全新網站、標誌 開放新版本測試註冊

2018年曾預告將推出新版本的Winamp，稍早終於釋出全新網站、標誌，並且開放註冊申請beta測試。

目前活躍用戶人數仍高達1億的Winamp，最早是由美國軟體創作團隊Nullsoft於1997年針對Windows平台打造音樂播放軟體，作者包含Nullsoft創辦人Justin Frankel，以及Dmitry Boldyrev與Shiva Ayyadurai在內團隊成員，隨後則併入AOL體系，並且在2013年11月20日宣布將於同年12月20日關閉網站服務，同時不再做後續維護與下載服務。

而在後續發展中，Radionomy於2014年1月14日從AOL手中收購Winamp與SHOUTcast網站資產，同時在之後釋出Winamp 5.8版正式內容，更表示將在2019年推出全新設計版本，但外觀仍會保留Winamp原本介面風格，至於版號則將進入Winamp 6，只是後續並未有具體更新消息。

此次確定推出全新品牌識別標誌，並且預告全新服務，顯然Winamp希望重新回歸市場競爭，但在目前音樂市場已經充斥各類串流影音服務，同時MP3使用模式也與過往不同，重新出發的Winamp將會有什麼樣的改變，似乎也頗令人期待。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦