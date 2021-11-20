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LINE Mini app、短影片服務進駐台灣 增加更多元指間商機媒合

聯合新聞網 / 楊又肇

LINE CONVERGE 2021 Autumn行銷年會第二天活動中，LINE確定2019年在日本地區推行的LINE Mini app、短影片服務都將進駐台灣市場，藉此協助在地品牌、企業能有更多與消費者互動，並且擴展宣傳效力。

使用更直覺、輕便的LINE Mini app進駐台灣市場

相較過往以HTML5等技術於LINE平台建造app設計，LINE Mini app可以透過更直覺且豐富形式打造，讓店家或企業可以在官方帳號內建立專屬服務，甚至涵蓋複數以上的應用功能。

LINE Mini app的設計想法，主要建立在讓使用者透過LINE官方帳號即可完成各類服務需求，例如在餐廳店家的專屬LINE官方帳號中，即可瀏覽菜單、點餐、完成付款，甚至加入會員累積點數，或是領取優惠券，使用者無需額外下載任何app，甚至也無須重新申請帳號，就能透過LINE官方帳號完成在餐廳店家內的消費需求，同時在下次消費時依然可以繼續使用，即便日後不再使用也無須擔心個人資料是否會繼續留存在店家手上。

此外，LINE Mini app另一個特性便是輕巧，由於用戶使用資訊主要還是存放在LINE服務本身，因此LINE Mini app實際結構相對簡單，僅需透過API方式即可串接用戶資訊，同時無需擔心是否必須透過額外設計確保用戶隱私，僅需確認服務本身設計運作是否符合使用需求。

目前LINE Mini app在台灣地區先以邀請制提供申請，包含迷客夏在內業者已經率先導入，讓使用者能直接透過迷客夏官方帳號訂購餐點，並且可透過外送，或是自行到店取餐。透過此方式，迷客夏也增加不少官方帳號追蹤人數，並且增加更高線上互動率。

而LINE也以日本連鎖雜貨選物店3COINS為例，透過LINE Mini app讓使用者在簡短幾個步驟即可完成會員卡登記、核發，後續即可收取電子收據等消費記錄，並且讓使用者能更快知曉店內各類促銷活動。至於得到成效，則包含新增會員人數增加兩倍以上，更有80%比例會員直接以LINE Mini app取代原本以3COINS專屬app為主的使用模式，藉此降低3COINS維護專屬app的人力成本，同時也能增加使用者對官方帳號關注度。

由於可提高使用者互動率，因此LINE預期在台灣推動LINE Mini app將能促進更多線上結合線下的宣傳效益，並且達成更精準行銷成果，更可讓品牌、企業與使用者之間連接加深。

針對台灣市場打造的LINE VOOM以短影片吸引目光

至於在疫情開始也有明顯增長的影音內容使用率，LINE也看重影音內容目前在服務發展動能，宣布將在既有的LINE Today、LINE TV內容之外，新增名為LINE VOOM的全新服務，預計在今年底正式推出。

不過，跟2019年在日本地區推出聚焦素人創作短影片內容的Vision服務不同，此次宣布在台灣推出的LINE VOOM服務主要取代原本貼文串功能，並且在既有圖文內容基礎上，額外加入能吸引更多目光停駐的短影片，讓企業、品牌業者能以此提供更多吸引觀看的行銷、宣傳內容，搭配LINE多元內容與廣告系統串接，藉此形成更大傳播效益。

形式上，其實與目前在Instagram等社群服務增加的短影片，搭配既有圖文內容作為宣傳模式相似，但LINE強調藉由本身服務使用黏著，將能帶動更大廣告效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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