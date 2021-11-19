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LINE電腦版更新優化貼圖體驗 開放動態表情貼

中央社 / 台北19日電

通訊軟體LINE宣布Windows電腦版7.4更新今天上線，Mac版將於日後上線；這次更新除了優化貼圖使用體驗，原本在手機上才能用的動態表情貼也可以在電腦上使用。

LINE在官方部落格發文表示，電腦版7.4的貼圖介面支援「深色模式」；在手機設定的貼圖順序，也會在電腦版自動同步；新版本還優化訊息貼圖的文字編輯流程，直接點選想使用貼圖的右下角編輯圖示，就能輸入文字訊息。

在LINE電腦版7.4中，10天後將到期的貼圖在貼圖右上角會出現黃色標示，說明此貼圖即將到期；已經到期的貼圖右上角會出現紅色標示；已經到期20天後的貼圖，將自動於貼圖欄位中刪除。

新版本在視訊通話時，參與者若使用貼圖，會顯示於第一頁；群組通話介面也進行優化，會在聊天視窗上面看到目前加入通話的朋友縮圖，點擊後可看見正在參加通話的名單列表。

貼圖 LINE

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