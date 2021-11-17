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LINE隱藏功能「傳訊快好幾倍」？ 全網驚：我還真的不知道

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE是不少台灣人每天最常使用的通訊軟體。圖／聯合報系資料照
LINE是不少台灣人每天最常使用的通訊軟體。圖／聯合報系資料照

LINE是不少台灣人每天最常使用的通訊軟體，但不是每個人對手機系統或APP的操作都暸若指掌，就有網友發現了LINE聊天的新功能，可讓傳訊速度快上好幾倍，令他不禁藉此貼文分享表示「拜託不要跟我說，我是最後一個發現這功能的人」。

原PO在Dcard上以「LINE新功能？」為題發文說明，自己在無意間發現，只要在LINE的對話頁面中，長按著訊息後將其拖曳到打字框，竟然就能夠複製訊息，讓他不禁直呼這功能實在有夠方便。

此文一出，便有許多網友回應表示「有夠方便的」、「放心，你不是最後一個知道的，因為還有我」、「切換應用程式還可以移到別的地方，要移來Dcard、移去Safari都可以」、「我還真的不知道」、「已知用火，但我現在才知道怎麼用火QQ」、「而且不只一句，可以連其他訊息一起拖進來加上去」。

此外，也有許多網友哀號表示，「我安卓為何不行」、「難道蘋果限定？」、「安卓按到手斷也沒有啊」，對此有內行人跳出來解釋，指出這項功能並非LINE的新功能，而是蘋果iOS所推出的拖曳功能，且限定於更新至iOS 15版本才能使用，因此安卓用戶目前無緣此項功能。

Dcard LINE

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