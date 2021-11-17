快訊

高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

清大案意外捲北大與民進黨開課 潘文忠這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE總是「超卡跑不動」怎辦？ 官方曝這4大方法：秒改善

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE是不少台灣人最常使用的通訊軟體，但偶爾卻會遇到使用上不太順、總是跑不動的問題。 圖／歐新社
LINE是不少台灣人最常使用的通訊軟體，但偶爾卻會遇到使用上不太順、總是跑不動的問題。 圖／歐新社

LINE是不少台灣人最常使用的通訊軟體，但偶爾卻會遇到使用上不太順、總是跑不動的問題，對於這些使用者的困擾，LINE官方也分享了4項方法，幫助你改善此問題。

據台灣官方LINE的BLOG上的「LINE的基本排解異常方式，使用操作更順心」文中分享，部分使用者在使用LINE時，可能會常常遇到畫面空白，或是無法正常顯示圖片的狀況，便想藉此貼文來為使用者做最基本的問題排解。

文中表示，若一開始遇到這樣的狀況，建議先結束所有使用中的應用程式，再重新啟動LINE，但若沒有改善的話，建議可以將行動裝置如手機或平板重新啟動，或是到App Store / Google商店將LINE更新至最新版本。

然而，若出現網路連線錯誤或無法正常顯示圖片等問題，可以先刪除行動裝置內非必要的應用程式、資料和快取檔案，以釋出更多空間。也可以到行動裝置的「設定」>應用程式>LINE>儲存空間>「清除快取」或「清除暫存記憶體」，清除LINE應用程式內的快取檔案。

LINE

延伸閱讀

清朝微積分課本曝光「同時霸凌文組和理組」學生：像修仙秘笈

什麼東西漲到讓人心痛？ 眾人點名「這項」：還無法抵制

房東列10奇葩條件「備3代族譜、常來巡」 網傻眼：您是地基主嗎？

全聯「買2件特價」只剩1罐怎辦？ 過來人教一招優惠不錯失

相關新聞

LINE總是「超卡跑不動」怎辦？ 官方曝這4大方法：秒改善

LINE是不少台灣人最常使用的通訊軟體，但偶爾卻會遇到使用上不太順、總是跑不動的問題，對於這些使用者的困擾，LINE官方也分享了4項方法，幫助你改善此問題。

掃實聯制QR Code好麻煩？ 蘋果多1設定超省時：一鍵秒通關

為落實防疫規範，民眾出入大多公共場所都需配合實聯制登記，透過掃描QR Code傳送簡訊，雖然動作並不複雜，但一整天下來重複好幾次相同操作，也得花上一筆時間。對此，有位蘋果用戶就分享掃描實聯制的快速方式，大幅縮減了發送訊息的過程。

問對才有！Siri隱藏版「本日運勢」功能 九大運勢一次掌握

iPhone手機的語音智慧型助理「Siri」十分強大，想問天氣、股價或者其他疑難雜症，只要對著手機說一聲「嘿，Siri」並說出問題，就能夠找到相關資訊，是非常方便的功能。最近日本媒體，還發現Siri的另一項鮮為人知的特技。

iPhone容量爆炸 魔王APP不是LINE：空間佔超大

現代人手都一支智慧型手機，手機的功能也越來越多樣且齊全，但使用手機過久後，都常常會遇到儲存空間不足的問題。對此便有一位網友分享，自己是拿iPhone的用戶，某天發現「內建APP」成為儲存空間不足的兇手，便發文求助「為什麼佔那麼大的空間啊？」

快刪！這151款App「會偷錢」每月扣千元 官方緊急下架

日前，知名防毒軟體公司「Avast」指出，在Google Play Store 共有151款詐騙應用程式，這些App會透過各種手法，在用戶不知情的情況下偷偷盜領及收款，且每月金額高達約台幣1100元。

LINE推出萬聖節聊天室特效 輸入這3組關鍵字隨機秀驚喜

每到年底總是充滿著濃濃的節慶氛圍，隨著近日國內疫情趨緩，民眾心情比較放鬆，首先迎接的就是充滿驚喜又帶點驚嚇的萬聖節了，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。