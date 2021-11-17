LINE總是「超卡跑不動」怎辦？ 官方曝這4大方法：秒改善

LINE是不少台灣人最常使用的通訊軟體，但偶爾卻會遇到使用上不太順、總是跑不動的問題，對於這些使用者的困擾，LINE官方也分享了4項方法，幫助你改善此問題。

據台灣官方LINE的BLOG上的「LINE的基本排解異常方式，使用操作更順心」文中分享，部分使用者在使用LINE時，可能會常常遇到畫面空白，或是無法正常顯示圖片的狀況，便想藉此貼文來為使用者做最基本的問題排解。

文中表示，若一開始遇到這樣的狀況，建議先結束所有使用中的應用程式，再重新啟動LINE，但若沒有改善的話，建議可以將行動裝置如手機或平板重新啟動，或是到App Store / Google商店將LINE更新至最新版本。

然而，若出現網路連線錯誤或無法正常顯示圖片等問題，可以先刪除行動裝置內非必要的應用程式、資料和快取檔案，以釋出更多空間。也可以到行動裝置的「設定」>應用程式>LINE>儲存空間>「清除快取」或「清除暫存記憶體」，清除LINE應用程式內的快取檔案。

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