掃實聯制QR Code好麻煩？ 蘋果多1設定超省時：一鍵秒通關

為落實防疫規範，民眾出入大多公共場所都需配合實聯制登記，透過掃描QR Code傳送簡訊，雖然動作並不複雜，但一整天下來重複好幾次相同操作，也得花上一筆時間。對此，有位蘋果用戶就分享掃描實聯制的快速方式，大幅縮減了發送訊息的過程。

一名網友在Dcard發文表示，自己是普通上班族，愈到年末時段，工作量也愈來愈大，每天都忙到只能買便利商店的食品快速吃完一餐，而經過連續兩周的高頻率進出超商，他找出了最快速登記實聯制的方式。

原PO指出，以往得先開啟一般相機進行掃描，再點選QR Code跳出來的1922的網址，最後進入訊息頁面按下傳送簡訊，但其實這一連串步驟可以利用蘋果內建的「捷徑」簡化，完成後只要點選設定好的捷徑功能，就能一鍵完成全部動作。

而設定方式有三大步驟，一、用手機進入下載1922捷徑的網站連結，並在跳轉至內建的捷徑app後，點選「加入捷徑」；二、回到桌面長按空白處，進入編輯抖動模式，點選左上角的+號尋找捷徑app，並選擇剛剛的1922捷徑按下「加入小工具」，添加到桌面；三、遇到需要掃描QR Code實聯制時，直接點選桌面的1922捷徑進行掃描，就會自動完成簡訊發送，不需再額外手動操作。

進入1922捷徑下載連結後點選加入，再將該捷徑添加至桌面，往後直接按下桌面的黃色捷徑就可進行實聯制登記。圖為實際操作示意圖。

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