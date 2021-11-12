問對才有！Siri隱藏版「本日運勢」功能 九大運勢一次掌握

iPhone手機的語音智慧型助理「Siri」十分強大，想問天氣、股價或者其他疑難雜症，只要對著手機說一聲「嘿，Siri」並說出問題，就能夠找到相關資訊，是非常方便的功能。最近日本媒體，還發現Siri的另一項鮮為人知的特技。

根據日本媒體「grape」報導，有的人喜歡在一日之初，先看看自己的本日運勢如何。然而，如果直接和Siri直接說要占卜運勢，Siri大概都會回答「要讓我占卜嗎？這件事請還是交給專業命理師吧」，回絕使用者的要求。因此大部分的人，都以為Siri沒辦法提供運勢預測的功能。

不過，其實在日文版的Siri中，如果將問題改成「告訴我今天的運勢」，那麼Siri就會提示說「這樣啊…那麼，請下達抽籤的指示吧」。此時再告訴Siri「請抽籤」，Siri就會公布今日運勢。

日文版Siri公布的項目中，可以看到總運勢「中吉」或「大吉」之類，細項則包含了願望、待人、失物、勝負、健康、工作、研修、戀愛及今日幸運色等等九個項目。這項方便的功能，讓人在每天一開始，就能知道本日的運勢好壞。

Siri的今日運勢項目。圖擷取自 grape

由於此功能尚未證實是否有在日文Siri以外的語言版本實裝，因此臺灣用戶如果想要體驗，可以先在Siri設定中調成日文。之後再叫出Siri，先說「今日の運勢を教えて（kyo no un se-i wo o shi e te）」，出現提示後再說「おみくじを引いて（o mi ku ji wo hi i te）」，就能使用此功能。

臺灣網友若想體驗此功能，可以將Siri調成日文模式使用。

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