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iPhone容量爆炸 魔王APP不是LINE：空間佔超大

聯合新聞網 / 綜合報導
使用手機過久後，都常常會遇到儲存空間不足的問題。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
使用手機過久後，都常常會遇到儲存空間不足的問題。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

現代人手都一支智慧型手機，手機的功能也越來越多樣且齊全，但使用手機過久後，都常常會遇到儲存空間不足的問題。對此便有一位網友分享，自己是拿iPhone的用戶，某天發現「內建APP」成為儲存空間不足的兇手，便發文求助「為什麼佔那麼大的空間啊？」

原PO在臉書社團「爆廢公社」上發文詢問「為什麼我Safari（瀏覽器）佔那麼大的空間啊？」他說明道，自己看了其他人的都只占幾百MB而已，也試過關掉所有分頁、刪裡面所有瀏覽紀錄了，因此就讓他不解好奇「不知道這有什麼方法可以刪掉嗎？」

他緊接著就PO出照片，從畫面中可見蘋果的內建瀏覽器「Safari」的資料，就佔了手機容量3.59GB。

此文一出，便引起許多網友熱議，「是不是用Safari上網看謎片？」、「重置吧⋯⋯」；更有內行網友直言建議「點進去把網站資料清除即可。應該是一些網站上的快取記憶，圖片、影像等等」、「把快取清掉就好」、「設定》Safari》進階》網站資料看看」。

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