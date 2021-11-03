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快刪！這151款App「會偷錢」每月扣千元 官方緊急下架

聯合新聞網 / 綜合報導
知名防毒軟體公司「Avast」指出，在Google Play Store 共有151款詐騙應用程式。 圖／ingimage
知名防毒軟體公司「Avast」指出，在Google Play Store 共有151款詐騙應用程式。 圖／ingimage

日前，知名防毒軟體公司「Avast」指出，在Google Play Store 共有151款詐騙應用程式，這些App會透過各種手法，在用戶不知情的情況下偷偷盜領及收款，且每月金額高達約台幣1100元。

Avast的統計數據中指出，這151個假App會先檢查用戶的位置，再利用要求檢查用戶的位置，讓他們輸入電話號碼、Email、地址或利用詐騙簡訊「UltimaSMS」獲得個資，並隨機傳送App下載連結至用戶手機，讓用戶在不知情的情況下下載這些App，藉此讓他們付出昂貴的訂閱費用，且一併竊取用戶的金融帳戶。

該數據更補充，這些假App還會在 Facebook、InstagramTikTok 上打廣告，製造出很熱門的假象，吸引用戶下載。

然而，目前Google已經將這151個惡意App下架，但先前這些App早已在80多個國家或地區被用戶下載，且下載量超過1050萬次，因此Avast也建議，當使用App需要輸入個資時應特別小心，並盡量從官方App商店下載應用程式。

詐騙 個資 Instagram TikTok APP

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