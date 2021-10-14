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LINE宣導兒少網路安全 推聊天室解謎遊戲破解陷阱

中央社 / 台北14日電

LINE今年攜手iWIN發起「兒少網安計畫」宣導月，今天開啟「iWIN網安預言家」LINE公益帳號，設計聊天室中的沉浸式解謎遊戲「狼人殺了沒」，模擬網路社群情境，提升對網路犯罪的防範意識。

根據LINE發布的新聞稿，上網已成兒童及青少年的日常生活習慣，iWIN網路內容防護機構今天公布民國110年兒少使用網際網路行為觀察報告指出，台灣11至18歲兒少每天使用網路時間平均為6到8小時，且首次接觸網路的平均年齡已連續3年低於10歲。

報告統計，有1.33%的兒少曾經傳送私密照給他人，其中的18.75%的兒少私密照片甚至未經同意便遭外流。iWIN近年報告也指出，近4成曾有私密照外流的孩子表示不敢告訴任何人，進一步了解發現，多數兒少是因害怕被斥責並認為說了也無濟於事，因而錯失求援機會。

LINE自2017年起每年定期投入資源宣導網路與資訊安全，今年攜手iWIN推出為期一個月的「兒少網安計畫」宣導，從溝通及教育角度著手，針對親子雙方共同宣導。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，結合iWIN的網安數據與專業見解，LINE運用公益帳號、LINETODAY、LINE貼文串與LINE MUSIC等多元服務共同宣傳，並邀請多達40位各界友人與產業夥伴錄製口卡一同響應，並期望「iWIN網安預言家」官方帳號能成為家長及孩子們在網安議題上最可靠的防治、諮詢、求助夥伴。

「iWIN網安預言家」官方帳號今天正式開啟，運用風靡全球的「狼人殺」遊戲為概念，設計獨家上線的「狼人殺了沒」聊天室解謎遊戲，以兒少在網路上會遇到的網路陷阱設置多道情境題，結合LINE Chatbot技術打造沉浸式體驗。

遊戲中的不同選項可能導致不同結局，共有5個章節，今天起每隔2天釋出一個新章節，每一章節結束時，用戶可獲得關於網路安全的注意事項和親子溝通的小技巧。

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