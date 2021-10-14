Google的 iOS版本App 將不再維持Material Design風格設計
過去Google一直在iOS平台上的Gmail、Google Maps、Google Photos等服務維持與Android平台版本相同的Material Design風格介面，但接下來可能會捨棄這樣的作法，轉向使用蘋果提供的UIKit工具打造。
過去採用一致的介面設計，主要是為了符合相同操作體驗，同時也認為蘋果在介面設計並未符合Google要求。
但由於蘋果近年在UIKit設計上的改變，加上iOS作業系統後續操作理念調整，使得Google採用的Material Design風格顯然已經不太適合，同時也有許多使用者希望能在iOS平台獲得不同Google服務使用體驗，因此讓Google決定調整在iOS平台提供app服務介面設計。
因此，接下來在iOS平台的Gmail、Google Photos、Google Maps等服務，將會加入更多源自iOS平台介面風格，讓Google旗下app服務更像是iOS平台原生內容，但Google依然會配合需求保留原本Material Design風格設計，並且與蘋果的UIKit融合。
This year my team shifted the open source Material components libraries for iOS into maintenance mode. Why?— Jeff Verkoeyen (@featherless) October 7, 2021
A 🧵...
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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