Google的 iOS版本App 將不再維持Material Design風格設計

過去Google一直在iOS平台上的Gmail、Google Maps、Google Photos等服務維持與Android平台版本相同的Material Design風格介面,但接下來可能會捨棄這樣的作法,轉向使用蘋果提供的UIKit工具打造。

過去採用一致的介面設計,主要是為了符合相同操作體驗,同時也認為蘋果在介面設計並未符合Google要求。

但由於蘋果近年在UIKit設計上的改變,加上iOS作業系統後續操作理念調整,使得Google採用的Material Design風格顯然已經不太適合,同時也有許多使用者希望能在iOS平台獲得不同Google服務使用體驗,因此讓Google決定調整在iOS平台提供app服務介面設計。

因此,接下來在iOS平台的Gmail、Google Photos、Google Maps等服務,將會加入更多源自iOS平台介面風格,讓Google旗下app服務更像是iOS平台原生內容,但Google依然會配合需求保留原本Material Design風格設計,並且與蘋果的UIKit融合。

This year my team shifted the open source Material components libraries for iOS into maintenance mode. Why?



A 🧵...