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蘋果iOS更新 修正訊息App存照片遭刪除等問題

中央社 / 台北12日電
蘋果公司釋出iOS 15.0.2作業系統更新。路透
蘋果公司釋出iOS 15.0.2作業系統更新。路透

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 15.0.2作業系統更新，距離前一版本僅10天，修正的錯誤包括從「訊息」App儲存到圖庫的照片，可能會在移除相關討論串或訊息後遭刪除的問題。

蘋果說明文件指出，iOS 15.0.2也修正iPhoneMagSafe皮革卡套可能無法連接至「尋找」App的問題，並修復AirTag可能未顯示在「尋找」App的「物品」標籤頁中的錯誤。

iOS 15.0.2解決其他問題包括CarPlay可能無法打開音訊App，或在播放期間中斷連線；使用Finder或iTunes替iPhone 13機型執行裝置回復或更新時可能會失敗。

iOS 15 iOS 蘋果 作業系統

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