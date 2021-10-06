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節能減碳從日常做起 Google地圖將提供省油路線

中央社 / 舊金山6日綜合外電報導

科技巨擘谷歌（Google）今天宣布，將調整旗下購物、交通等工具，包括提供汽車廢氣排放量較低的行車路線，和線上購物選擇節能電器，讓氣候變遷議題走入使用者日常生活。

谷歌誓言減少公司運營對環境的衝擊，並針對永續發展投入資金，包含欲使耗能的數據中心實現碳中和，如今再祭出新功能，讓使用者加入減碳行動。

谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）在向記者介紹最新功能時表示：「透過這些努力，我們的目標是要讓永續的選擇，成為更容易做出的選擇。」

法新社報導，在美國，谷歌的免費地圖服務採用人工智慧（AI），告知使用者抵達目的地最省油的行車路線，就算它們不是最快速的捷徑，而這一功能明年也將在歐洲上路。

皮查伊說：「當預計抵達時間差不多時，它（此新功能）會預設導向耗油較少的路線，我們相信這功能明年帶來的影響，將與減少20多萬輛汽車相同。」

谷歌也啟動一項計畫，利用人工智慧優化城市交通效率，以減少車輛在十字路口怠速熄火的時間。

除預訂旅程的航班服務新增班機二氧化碳排放量資訊外，在接下來幾個月，谷歌將開始增加有關環保飯店的詳細訊息，以便民眾可以選擇對地球更友善的住宿地點。

谷歌舉措也包括將環境影響資訊納入旗下金融投資或電器購物服務中，並提供更多有關電動車成本效益的深入見解。

皮查伊表示：「對個人而言，這些選擇可能讓人感覺微不足道，但當將它們與我們的產品相乘，就等於為地球帶來莫大改變。」

Google

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