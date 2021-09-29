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蘋果更新生產力App 強化遠距簡報功能

中央社 / 台北29日電

蘋果公司（Apple）今天更新Keynote、Page、Numbers等iWork系列生產力App，讓使用者以新的方式進行遠距簡報，並首度將全功能樞紐分析表引進行動裝置。

蘋果全球產品行銷副總裁波契斯（Bob Borchers）表示，世界各地的使用者都對Keynote、Pages和Numbers的強大功能、使用簡易度，以及在iPhone、iPad和Mac之間的流暢體驗青睞有加。今天蘋果為這些App推出全新生產力與協作功能，讓任何人都能做出更個人化的簡報，把用iPhone處理文件的體驗變輕鬆。

Keynote的新工具能夠直接在投影片中顯示發表者的實況影像，讓簡報參與感更強，且具備多發表人控制選項，強化合作性。

Pages在最新版本中，「螢幕檢視」功能可自動將文字、影像及其他元素顯示於專為iPhone螢幕優化的單欄連續流動檢視，放大的文字提升易讀性，照片與繪圖會根據螢幕大小縮放，表格可以水平滾動檢視。

Numbers推出樞紐分析表，為iPhone、iPad和Mac帶來更強的資料分析能力，使用者可以快速將資料總結、分組、重新排列，藉以辨認和分析模式與趨勢。

Keynote、Pages和Numbers也支援iOS 15、iPadOS 15和macOS Monterey上推出的全新翻譯功能，使用者可以選取文字，快速看見翻譯內容，聽見翻譯內容的朗讀，並立即用翻譯內容取代選取的部分。

此外，歌手周杰倫在蘋果串流音樂服務Apple Music獨家推出「周杰倫地表最強世界巡迴演唱會（Live）」專輯的杜比全景聲空間音訊版，提供身歷其境的現場感，集結包括「七里香」、「雙截棍」、「以父之名」等25首經典作品。

蘋果 iPhone 螢幕

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