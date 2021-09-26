Google在Android 12加入諸多身障輔助功能 在Android Auto加入遊戲遊玩功能

針對接下來即將釋出正式版本的Android 12，Google公布一系列針對身障人士打造功能，包含可利用相機識別啟用手機特定功能，透過手寫識別功能，同時也針對Google Assistant數位助理、數位健康、Nearby Share等功能作更新。另外，Google也更新Google Assistant駕駛模式，並且針對整合在車輛系統平台的Android Auto作了更新，甚至增加遊戲遊玩功能。

此次釋出更新，不僅將對應Android 12使用，同時也對應Android 11作業系統環境。

在名為Camera Switches的功能中，將可讓使用者透過臉部表情啟用預先設定的手機操作功能，而另一款名為Project Activate的app，亦可藉由臉部表情識別方式操作聲音播放或傳送簡訊等功能。

至於在數位健康部分，則會加入識別使用者是否處於邊走邊用手機情況，並且會在手機畫面顯示提示訊息，提醒使用者減少在行走過程使用手機的功能。此項功能先前僅在Pixel系列手機提供，接下來也會開放更多品牌業者打造的Android手機使用。

而在Google提供輸入法Gboard部分，則可在Android 11版本以後增加智慧選句功能，讓使用者能在Gmail、Google Docs等服務內快速撰寫內容，並且由系統自動判斷使用者可能撰寫語句。此項功能先前同樣是Pixel系列手機專屬功能，目前也將由Google開放更多品牌打造的Android手機使用。

Nearby Share分享功能，則是增加可讓使用者管理可讓誰看見裝置，並且向裝置傳遞檔案文件的功能。另外，前年推出的Lookout app，則是加入更多拉丁美洲語言，並且能識別歐元與印度盧布等貨幣。

針對接下來將取代手機上的Andoid Auto功能，並且讓使用者能更自然地透過口語方式進行互動的Google Assistant駕駛模式 (Drive Mode)，接下來僅需透過「Hey Google, let’s drive」關鍵字句，即可啟用此模式，同時也能透過「Hey Google, turn on auto read」關鍵字句，即可讓手機自動朗讀即時訊息內容。

另外，在針對車輛平台上的Android Auto設計，Google則是針對車輛安全地停放在停車場，或是在路邊等待情況下，使用者可以透過新增加的遊戲使用功能打發等待時間。

目前加入支援Android Auto的車廠，除了福特、通用、Polestar、雷諾與Volvo，此次更宣佈本田 (Honda)也會加入合作，讓其車輛駕駛平台可以原生整合Android Auto。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦