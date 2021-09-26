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Apple 為舊款 iPhone 和 iPad 發布 iOS 12.5.5 更新 具有「重要的安全更新」

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

Apple 蘋果日前為 iPhone 6s 以上機種發布 iOS 15 系統更新，但蘋果並沒有忘記 iPhone 6、iPad Air 以下舊款手機與平板電腦，日前 Apple 正式推出 iOS 12.5.5 更新，當中表示修正重要的安全問題，建議所有使用者儘速更新。

iOS 12 算是 iOS 系統的分水嶺，iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3 以及 iPod touch（第 6 代） 等無法升級到 iOS 13、iOS 14 及 iOS 15 裝置，然而由於 iPhone 6 / 6 Plus 仍有為數不少的使用者在用，因此 Apple 仍然持續為這些使用者提供軟體更新支援。

雖然還不確定究竟是修復了什麼內容，但既然是安全性更新，還是建議使用者們應該要儘速安裝會比較好。

在安裝之前很需要先整理空間的話，可以透過 iPhone 設定的「 iPhone 儲存空間」功能快速整理（相關文章：輕鬆管理 iPhone、iPad 的儲存空間，一鍵刪除佔空間又少用的 App！），而且千萬別忘了備份資料，並確認自己的手機能不能下載相容新系統。

如果你不知道該怎麽做才能升級的話，有三種方式可以升級，大家可以依照自己的需求，點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔：

使用電腦透過 iTunes 來手動更新的話，可以參考「透過 iTunes 快速將 iPhone、iPad 或 iPod touch 升級成操作系統！」

想要採用 OTA 升級的話，行動電話需要有足夠的空間，才可以升級喔！同時可以參考「教你快速用 OTA 將 iPhone / iPad / iPod touch 升級成操作系統！」

另外，也可以下載 iPSW 檔等有空在進行升級！下載連結「Apple iOS 12.5.5，各機種韌體 iPSW 版本直接下載點列表」

圖片及資料來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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