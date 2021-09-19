Facebook透過Superpack壓縮技術 減少app容量佔據儲存空間問題

針對日益增長的app容量，Facebook過去除了推出Lite版本設計，但始終難以解決app容量問題。而在稍早說明中，Facebook表示採用名為Superpack的壓縮技術，將使Facebook、Messenger、WhatsApp及Instagram app容量可大幅減少。

Facebook說明，app容量增加多半與原始編碼內容變多，另外也包含使用者平台觀看內容暫存內容，以及部分結構化數據，因此往往會隨著持續使用而讓app容量增加，最終佔據使用者手機儲存空間。

而此次提出新版Superpack壓縮技術，則可針對特定內容編碼進行壓縮，同時透過科摩哥洛夫公設 (Kolmogorov axioms)進行概率權衡，讓數據內容能以最短編碼內容呈現，並且透過壓縮讓整個app容量減少，由於並非針對數據本身呈現結果進行壓縮，因此不會影響圖像內容在app還原呈現效果。

在過去幾年中，Facebook已經透過Superpack降低因編碼內容造成app容量顯著增加問題，並且讓Android平台app容量獲得改善，其中約減少超過40%容量佔用情況，甚至讓Messenger app容量佔用空間減少30%以上。

除了透過Superpack減少app容量，Facebook也預期可將此壓縮技術用於減少過往持續累加的冷數據 (cold data)佔用空間，藉此降低這些使用者偶而才會回顧，或是因為特定因素才會回去檢視的過往內容佔據空間，並且可讓Facebook服務運作效率獲得改善。

同時，Facebook更透露未來計畫對外開放使用Superpack壓縮技術，但目前並未透露具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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