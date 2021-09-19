英國郵政服務將透過旗下身分驗證app 協助導購加密貨幣

英國郵政服務宣布，從下週開始即可透過其身分驗證app「EasyID」快速連接至去中心化交易所Swarm Markets，並且透過後者服務購買可兌換成加密貨幣的數位憑證。

在與Swarm Markets簽署合作協議後，英國郵政服務將透過「EasyID」身分驗證app作為入口，讓使用者能透過app連接至Swarm Markets服務頁面，並且透過線上交易購買可兌換成加密貨幣的數位憑證。

不過，英國郵政服務將不會從相關交易中收取任何分潤，同時也不會針對加密貨幣做任何背書，而Swarm Markets則會針對每筆交易，向協助打造「EasyID」身分驗證app的數位驗證技術業者Yoti支付分潤。

但目前英國政府其實對於加密貨幣持兩極化看法，部分看法認為加密貨幣不穩定的價值波動可能造成許多問題，甚至可能影響既有貨幣流通，但有也看法認為加密貨幣有利於推動經濟成長，並且加速金融業數位化轉型。

因此在英國郵政服務表示將透過「EasyID」app譲民眾更容易連接Swarm Markets，並且透過其服務購買加密貨幣，不少看法認為英國郵政服務此舉可能危害長年建立品牌信任度，甚至認為應該立即停止銷售此類仍有合法性與可信度爭議的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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