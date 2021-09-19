快訊

不斷更新／連假國道8大地雷路段 南向建議下午出發

英國郵政服務將透過旗下身分驗證app 協助導購加密貨幣

聯合新聞網 / 楊又肇

英國郵政服務宣布，從下週開始即可透過其身分驗證app「EasyID」快速連接至去中心化交易所Swarm Markets，並且透過後者服務購買可兌換成加密貨幣的數位憑證。

在與Swarm Markets簽署合作協議後，英國郵政服務將透過「EasyID」身分驗證app作為入口，讓使用者能透過app連接至Swarm Markets服務頁面，並且透過線上交易購買可兌換成加密貨幣的數位憑證。

不過，英國郵政服務將不會從相關交易中收取任何分潤，同時也不會針對加密貨幣做任何背書，而Swarm Markets則會針對每筆交易，向協助打造「EasyID」身分驗證app的數位驗證技術業者Yoti支付分潤。

但目前英國政府其實對於加密貨幣持兩極化看法，部分看法認為加密貨幣不穩定的價值波動可能造成許多問題，甚至可能影響既有貨幣流通，但有也看法認為加密貨幣有利於推動經濟成長，並且加速金融業數位化轉型。

因此在英國郵政服務表示將透過「EasyID」app譲民眾更容易連接Swarm Markets，並且透過其服務購買加密貨幣，不少看法認為英國郵政服務此舉可能危害長年建立品牌信任度，甚至認為應該立即停止銷售此類仍有合法性與可信度爭議的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 品牌

延伸閱讀

「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧

英國最新大學排名出爐 榜首竟不是牛津劍橋

經濟日報社論／加密幣引爆數位資產革命

達里歐：現金就是垃圾 加密貨幣值得投資

相關新聞

資安攻擊事件頻傳 微軟宣布啟動無密碼登入

為加強保護企業及使用者的機密資訊，微軟正式宣布啟動無密碼(Passwordless) 登入，全球企業的商務使用者皆可完全...

英國郵政服務將透過旗下身分驗證app 協助導購加密貨幣

英國郵政服務宣布，從下週開始即可透過其身分驗證app「EasyID」快速連接至去中心化交易所Swarm Markets，並且透過後者服務購買可兌換成加密貨幣的數位憑證。

Windows使用者快更新！NCC示警：否則恐放駭客入侵

NCC呼籲，微軟公告Windows出現漏洞，微軟已經在14日下午推出修補更新，用戶請盡快更新。

手機空間不夠用？網曝「吃容量魔王」不是LINE：它竟佔60GB

隨著智慧型手機功能越來越多元，不論是拍照、儲存檔案、收發訊息等，許多人都習慣使用手機操作，也導致容量漸漸被日常使用的軟體填滿。不過，有位網友日前卻發現，自己手機裡最吃容量的竟是一個意料之外的程式，甚至佔據近60GB，讓他相當訝異，文章曝光後也引起熱烈討論。

微軟註冊新專利 將透過數位助理服務協助預約車輛維修、保養

微軟新專利顯示，將針對車載系統提供更實用且更有人性化的數位助理服務，但不確定是否仍延續過往Cortana數位助理服務應用設計。

違規在先 法院裁決蘋果仍有權拒絕EPIC Games旗下app重返App Store

在近期與美國境內開發者達成和解，同時可透過其他管道收取app內容交易費用，並且確定會在全球地區調整相同政策，而在南韓及日本市場也有相同政策調整後，負責審理EPIC Games與蘋果之間訴訟的加州北區聯邦地區法院法官Yvonne Gonzalez Rogers稍早也做出裁決，認為蘋果不得禁止開發者透過其他連結方式引導使用者以其他管道交易，但也裁定EPIC Games必須因為違反蘋果制定規範賠償至少360萬美元損失，同時認為蘋果完全有權因此取消EPIC Games的開發者身分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。