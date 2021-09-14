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手機空間不夠用？網曝「吃容量魔王」不是LINE：它竟佔60GB

聯合新聞網 / 綜合報導
智慧型手機的儲存空間有限，隨著使用時間拉長，常被各種軟體佔據容量。 示意圖／ingimage
智慧型手機的儲存空間有限，隨著使用時間拉長，常被各種軟體佔據容量。 示意圖／ingimage

隨著智慧型手機功能越來越多元，不論是拍照、儲存檔案、收發訊息等，許多人都習慣使用手機操作，也導致容量漸漸被日常使用的軟體填滿。不過，有位網友日前卻發現，自己手機裡最吃容量的竟是一個意料之外的程式，甚至佔據近60GB，讓他相當訝異，文章曝光後也引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，不久前手機跳出空間不足的提示訊息，沒想到準備清理容量時，他發現自己手機中最佔儲存空間的軟體，竟然不是每天都會使用的通訊軟體，而是購物平台「淘寶」。

原PO隨後貼出自己的手機截圖，從畫面中可以看見，該手機總容量為116GB，目前已使用112GB，其中容量資料最大的軟體為淘寶，共佔據59GB；其次為通訊軟體LINE，雖然為第二大，但僅佔了6GB；社群媒體IG、Dcard、QQ等則各佔約1GB。

至於淘寶佔據大容量的原因，原PO也細看使用空間分配資訊，發現主要為軟體快取31.20GB，以及軟體內全部訊息的32.04GB，讓他哭笑不得地說「怎麼可以佔到快60G，真猛」。

一名網友分享，自己手機裡最佔容量的軟體是購物app淘寶。圖擷自dcard
一名網友分享，自己手機裡最佔容量的軟體是購物app淘寶。圖擷自dcard

文章曝光後，許多網友紛紛笑回「是把淘寶當交友軟體在聊，還是當相簿在存嗎」、「覺得很新奇，怎麼可以那麼佔空間」、「你到底怎麼辦到的」、「我手機也才64G，你一個淘寶就佔了快60」；不少人則提醒「看完文章趕快去檢查」、「快取真的可怕，清完手機就順了，後來習慣每個月幫手機排宿便」、「有些app常常自己亂下載東西，建議檢查後刪一刪，可以清很多空間」。

淘寶 Dcard 社群媒體 LINE

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