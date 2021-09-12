微軟註冊新專利 將透過數位助理服務協助預約車輛維修、保養

微軟新專利顯示，將針對車載系統提供更實用且更有人性化的數位助理服務，但不確定是否仍延續過往Cortana數位助理服務應用設計。

依照專利顯示，新款數位助理服務將能即時監控車輛系統數據，並且可針對車輛狀況自動預約保養、維修等服務，同時可將預約結果更新至使用者手機行事曆，當時間接近時也會自動提醒使用者透過規劃路線前往保養。

而監控車輛數據包含機油更換時間、輪胎是否應該充氣，或是車燈指示系統、煞車系統等是否應該維修或更換，另外也會依照使用者需求自動推薦相關服務。

微軟在很早之前就已經將Windows CE嵌入式作業系統帶到車載系統，同時後續也將Cortana數位助理服務整合在車載系統，藉此提供自然人車互動操作體驗。但此次提出專利並未特別說明是否與Cortana數位助理服務整合，或是計畫額外打造全新數位助理服務。

另外，相關看法認為，微軟提出此項專利設計，有可能進一步藉由車載系統媒合諸如車輛維修、觀光、購物、餐飲等消費市場，同時也預期帶動旗下網路整合服務，藉此創造全新獲利機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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