違規在先 法院裁決蘋果仍有權拒絕EPIC Games旗下app重返App Store

在近期與美國境內開發者達成和解，同時可透過其他管道收取app內容交易費用，並且確定會在全球地區調整相同政策，而在南韓及日本市場也有相同政策調整後，負責審理EPIC Games與蘋果之間訴訟的加州北區聯邦地區法院法官Yvonne Gonzalez Rogers稍早也做出裁決，認為蘋果不得禁止開發者透過其他連結方式引導使用者以其他管道交易，但也裁定EPIC Games必須因為違反蘋果制定規範賠償至少360萬美元損失，同時認為蘋果完全有權因此取消EPIC Games的開發者身分。

依照法官Yvonne Gonzalez Rogers所作出裁決，顯然也參考近期蘋果因壟斷訴訟而調整App Store政策，要求蘋果必須允許開發者可提供其他支付管道，讓使用者在app內完成消費交易。

但另一方面，Yvonne Gonzalez Rogers也指出，由於EPIC Games事先違反蘋果制訂App Store使用規範，因此蘋果有權取消EPIC Games開發者身分，並且將app內容從App Store下架。同時，Yvonne Gonzalez Rogers也裁定EPIC Games依然需要為此向蘋果支付至少360萬美元營運損失。

而EPIC Games執行長Tim Sweeney顯然對法院裁決結果不滿，認為裁決結果對於開發者與消費者都不會帶來實質上的勝利，因此有可能對此再提出上訴。

從先前蘋果與美國境內開發者達成和解情況來看，蘋果已經承諾將會調整App Store營運方式，其中包含將允許開發者可以透過其他支付管道完成使用者在app內的消費交易，雖然後續在南韓與日本市場也被要求不得規定開發者只能在app內使用蘋果交易機制，藉此避免蘋果藉此強制向開發者收取營收分潤，但因為蘋果已經確定會在全球地區調整App Store使用規範，因此實際受到影響比例並不算大。

不過，從法院裁決蘋果有權禁止EPIC Games的開發者身分，意味EPIC Games旗下app要重新在iOS上架的話，必須要先向蘋果支付至少360萬美元賠償金額，否則蘋果可以合理拒絕EPIC Games旗下app重新上架申請，顯然也是讓EPIC Games對於裁決結果不滿原因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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