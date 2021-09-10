你下載了多少個？網友激推十大「討論量爆棚App」夯到爆

在這科技時代中，App絕對是生活中少不了的好夥伴。你知道什麼App吸引網友排除萬難一定要下載嗎？你的手機容量都拿來儲存哪些App呢？

不管是全新推出的熱門遊戲、小資省錢神器、個人必備健康存摺，通通都是上等的一時之選～今年受到新冠肺炎疫情影響，連促進朋友交流的線上互動桌遊也來湊一腳！就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，十年內發行、登上app annie所公布ios、android免費排行榜前三十名的熱門app（蒐集時間：2021年8月19日）中，究竟是哪些厲害的App脫穎而出，榮登台灣網友討論度最高Top 10呢？快來一起手刀載起來！

image source：官網/App Store - Apple (台灣)



No.10 iQIYI Video - Dramas & Movies

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有在追劇、看片的朋友肯定不陌生！iQIYI Video「愛奇藝」是亞洲最大的視訊網站平台，主要服務地區為中國大陸、香港、台灣、馬來西亞、新加坡、緬甸、泰國、柬埔寨、菲律賓和印尼。

因應多國需求提供多語言字幕選擇，讓各國朋友便利使用，追劇無國界。除了許多熱門綜藝、陸劇、電影、動漫推陳出新，時常會有影劇獨家首播，讓使用者大飽眼福。

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No.9 foodpanda－Food Delivery

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肚子餓懶得自己煮、又不想出門買的時候，大家第一個想到的就是叫外送！foodpanda是許多用戶常訂餐的美食平台，想吃什麼食物上面都有，只要手機滑一滑，美食立馬送到府。

除了外送美食，還有生鮮雜貨可以選擇，讓外送員替你跑一趟傳統市場或超市購物；熊貓超市提供全年無休24小時購物宅配到府服務，不論是辦公文具、嬰幼兒商品、3C周邊、寵物用品等，都可以透過App下單送到家，就好像有小幫手跑腿一樣，非常便利。

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No.8 家樂福 Carrefour TW

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「家樂福 Carrefour TW」不僅支援線上購物、商品促銷，目錄及線上商品資訊，都能讓你即時掌握，還能消費積點，超詳細的商品目錄清單讓每個人都能快速找到想要的商品。

最近系統還新增了家樂福錢包，可以儲值或綁定多張信用卡，讓你購物不用找錢包，簡單滑一滑，輕鬆又方便。

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No.7 Shopee | Shop the best deals

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一看到Shopee就知道是大家熟悉的蝦皮購物啦！不只可以身為買家在上面隨時隨地瀏覽、購物，還能作為賣家進行銷售，還可以透過「聊聊」功能讓買、賣家即時互動，達到更好的消費體驗。

蝦皮購物時常舉辦優惠或免運活動，每天還有整點的限時特價，讓消費者花的更少、買的更好，難怪吸引許多忠實用戶。

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No.6 全民健保行動快易通｜健康存摺

功能升級更厲害

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這兩年因為疫情的關係，健保署開發的「全民健保快易通」也越來越多受到網友熱議下載，透過App，不但可以預購口罩、查詢視訊診療的院所，甚至健保卡遺失了也可以用App申請補發。



其中最實用的功能莫過於「健康存摺」，就像每個人擁有銀行存摺能妥善掌控進出金額，健康存摺也可以幫助我們對於自己的健康情況瞭若指掌，清楚了解就醫狀況、用藥、檢驗資訊等，輕鬆做好自我健康管理。

最近App還新增了COVID-19疫苗施打紀錄及快篩結果，貼心提供中英對照，更有暖心的眷屬管理功能，讓民眾有效管理自己和家人健康。

image source：Unsplash(示意圖)

查詢疫苗預防接種／病毒檢測結果

中英對照清楚又方便

健康存摺功能再升級！增加多元與便利性，現在還加入了英文版，只要點選上方的「語言」，即可選擇「中文」或「English」，方便大家自由切換。

除了「COVID-19預防接種／病毒檢測結果」查詢結果有英文版之外，就醫記錄包含疾病名稱及藥品名稱的資料同樣有英文版本，協助民眾或外籍人士生活上的需要，如果有在國外就醫的需求，就可以直接給當地的醫師參考。

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健保資訊運用及共享

健保收載醫療院所申報醫療服務相關資料，「台灣全民健保資料庫」記錄全國民眾健康保險申報資料，在保障隱私的前提下，提供豐富的健康相關研究資料給學術及非營利單位，進行健康醫療與疾病等相關研究，將大家的醫療資料在隱去個資的情況下，應用於促進醫療進步。

另外，健康存摺內有「健保資訊運用及共享意願調查」可供填寫，大家可以多提供對於健保大數據運用開放的看法，作為健保署政策擬定方向的參考唷！

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No.5 崩壞3rd

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崩壊3rd是一款手機3D角色扮演動作遊戲，在製作成遊戲之前，還於《有妖氣》、《布卡漫畫》等漫畫平台連載精彩漫畫。

除了3D全視角卡通渲染、令人沉浸的關卡劇情，還有可調戲的看板萌妹，攻擊時的連招帶有超強打擊感，都是讓網友爭相下載的原因，更有日本知名聲優傾情獻聲，不少網友慕名而來！

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No.4 TikTok ティックトック

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TikTok是一款玩轉音樂創意的短影音App，每個人都可以盡情跟著音樂節奏，拍攝出屬於自己的創意影片。

不管是分享你個人才藝、生活紀錄、表演等，同時它也是個交友社群，每個人都可以利用它上傳影片，讓大家看見你、關注你，更有機會成為網路紅人噢！

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No.3 WePlay－線上桌遊吧

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WePlay是時下年輕人都愛玩的語音社交桌遊App，尤其在疫情期間、無法外出聚會的時候格外火爆，超多人都開啟了「線上群聚」的趣味生活。

App中的「太空狼人殺」是最熱門的社交推理遊戲、「嗨歌搶唱」跟朋友高歌一曲、「你畫我猜」考驗默契與畫功，讓你腦洞大開，還有「語音互動」邊玩邊聊，歡樂不斷！

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No.2 OPEN POINT：有7-ELEVEN真好！

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大家應該都有拿超商貼紙集點的經驗吧？現在加入7-ELEVEN的會員App OPEN POINT，消費的時候直接報電話就可以輕鬆集點，方便又優惠！

不只集點，它還整合了多項功能，舉凡寄件、列印、對發票、寄杯，甚至是OPEN錢包支付功能，你想的到能在7-11做的，App都能幫你火速完成，只能說只有小7能超越小7啊！

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No.1 LINE TV－精彩隨看

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你都用什麼App追劇呢？「LINE TV」提供多款線上免費影音，不論是熱門電視劇、綜藝、甚至是動漫、電影、卡通，應有盡有，保證正版高畫質。

同時也參與多部戲劇的首播及製作原創綜藝節目如《開著餐車交朋友》，讓用戶擁有最棒的視聽體驗，在安卓系統的名稱是「LINE TV－精彩隨看 - 免費追劇線上看」，大家可不要下載錯了呀！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月25日至2021年8月24日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網友激推App』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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