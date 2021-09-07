快訊

校園霸凌嚴重！立委兒子生殖器被踹到流血 對方僅願賠1萬元

群聚擴大！綠委羅致政開第1槍 籲新北全市預防性停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE新版本上線3大亮點搶先看 編輯照片可加入虛擬人像

中央社 / 台北7日電
圖擷自LINE
圖擷自LINE

通訊軟體LINE今天公布11.15.0版本更新內容，3大新功能包括LINE照片及影像編輯畫面支援虛擬人像、語音和視訊通話結束後會出現通話品質評分的彈跳畫面，以及Android平台先推出的聊天室檔案圖示設計更新。

LINE在官方部落格發文說明，這次11.15.0更新，在一般的相片和影片中可以加入虛擬人像；更新後進入聊天室影像編輯畫面，點選右邊第3個人物圖像，就能選擇虛擬人像來裝飾圖片或影片。

第2項新功能是針對使用一對一、群組通話及LINE會議室的用戶，在通話結束後會出現通話品質評分的視窗，可以選擇1分到5分，也可以點選「之後再說」後關閉視窗。已經顯示過評分視窗的用戶，在一定期間內不會再顯示。

此外，LINE Android 11.15.0用戶可以搶先看到聊天室的圖示設計更新，可以更清楚從圖示判斷檔案格式，例如PDF、PowerPoint、Word等。

LINE

延伸閱讀

LINE POINTS 5%回饋無上限！百家旅宿3折起

出國8次叫老公老婆！中研院前所長熱戀助理 小三賠60萬

北藝中心打造線上劇場 臺北兒童藝術節14檔節目精彩放送

假投資真詐財 高雄6旬婦幸遇銀行察覺報警阻止

相關新聞

LINE新版本上線3大亮點搶先看 編輯照片可加入虛擬人像

通訊軟體LINE今天公布11.15.0版本更新內容，3大新功能包括LINE照片及影像編輯畫面支援虛擬人像、語音和視訊通話...

Google宣布YouTube Premium與Music訂閱服務使用人數 超過5000萬人

Google稍早宣布，包含YouTube Premium與YouTube Music的訂閱使用人數已經累積超過5000萬人，而YouTube音樂部門負責人Lyor Cohen強調在巴西、印度、日本、俄羅斯與南韓市場均有顯著訂閱用戶人數成長表現，同時也說明這兩項串流訂閱服務有顯著成長動能。

蘋果放寬App Store付款規定 Netflix等媒體可適用避開抽成

日本公平交易委員會結束調查後，蘋果今天宣布，明年初起將鬆綁App Store政策，讓媒體應用程式可避開抽成，將使用者直接...

文件顯示Google藉由讓利優惠、要求手機業者等作法影響app市場競爭

在EPIC Games於近期訴訟文件中指控Google與蘋果共同形成市場壟斷後，在多名州檢察長針對Google共同提出訴訟文件中，同樣也說明Google採用與蘋果極為相似作法影響市場公平競爭。

跟進Facebook、Snap腳步 TikTok也推出自有擴增實境開發平台

跟進Facebook、Snap的腳步，TikTok也推出名為「Effect House Studio」 (特效屋工作室)的擴增實境開發平台，讓開發者能藉此打造各類擴增實境特效，藉此讓TikTok線上社群互動變得有趣。

Spotify、EPIC Games批評蘋果調整App Store營運模式 認為仍有市場壟斷行為

針對蘋果日前與開發商達成和解，確定調整App Store營運模式，並且維持向小型開發商提供app營收分潤比例優惠，更成立1億美元規模基金協助小型開發者情況，Spotify認為並未解決蘋果形成違反市場壟斷與不公平競爭行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。