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LINE新版本上線3大亮點搶先看 編輯照片可加入虛擬人像
通訊軟體LINE今天公布11.15.0版本更新內容，3大新功能包括LINE照片及影像編輯畫面支援虛擬人像、語音和視訊通話結束後會出現通話品質評分的彈跳畫面，以及Android平台先推出的聊天室檔案圖示設計更新。
LINE在官方部落格發文說明，這次11.15.0更新，在一般的相片和影片中可以加入虛擬人像；更新後進入聊天室影像編輯畫面，點選右邊第3個人物圖像，就能選擇虛擬人像來裝飾圖片或影片。
第2項新功能是針對使用一對一、群組通話及LINE會議室的用戶，在通話結束後會出現通話品質評分的視窗，可以選擇1分到5分，也可以點選「之後再說」後關閉視窗。已經顯示過評分視窗的用戶，在一定期間內不會再顯示。
此外，LINE Android 11.15.0用戶可以搶先看到聊天室的圖示設計更新，可以更清楚從圖示判斷檔案格式，例如PDF、PowerPoint、Word等。
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