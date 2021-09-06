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Google宣布YouTube Premium與Music訂閱服務使用人數 超過5000萬人

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早宣布，包含YouTube Premium與YouTube Music的訂閱使用人數已經累積超過5000萬人，而YouTube音樂部門負責人Lyor Cohen強調在巴西、印度、日本、俄羅斯與南韓市場均有顯著訂閱用戶人數成長表現，同時也說明這兩項串流訂閱服務有顯著成長動能。

相較去年2月公佈財報時，Google表示包含YouTube Music與YouTube Premium的總訂閱使用人數累積超過2000萬人，經多一年多之後的時間更累積達3000萬人成長幅度。

不過，Google並未公布YouTube Premium與YouTube Music個別訂閱使用服務，而前者服務其實同時涵蓋後者服務項目，亦即可透過背景播放方式聆聽音樂，但許多人訂閱YouTube Premium卻不一定是為了聆聽音樂，而是為了移除廣告干擾，有更多比例是為了觀看影片訂閱，因此Google選擇不公開兩項訂閱服務各別訂閱使用人數，有可能是為了讓整體訂閱使用人數看起來更多。

畢竟目前不比Spotify擁有超過1.65億名訂閱使用人數規模，包含蘋果推出的Apple Music目前也已經累積超過6000萬人使用，而亞馬遜旗下Prime Music服務也累積超過5500萬人訂閱，顯然將兩項服務訂閱使用人數加總看起來的數字會比較好看。

為了吸引更多人訂閱使用，Google目前除了在印度地區推行較便宜，同時使用功能相對受限的訂閱方案，日前也悄悄在歐洲測試訂閱價格更低的YouTube Premium Lite方案，分別在比利時、丹麥、芬蘭、盧森堡、荷蘭、挪威及瑞典等地區推出，將鎖定更多以YouTube內容觀看為主的使用需求，其中包含更多透過連網電視、平板裝置等觀看模式，希望藉此吸引更多人加入訂閱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 挪威 俄羅斯

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