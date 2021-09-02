IG當機無法用App 臉書致歉將盡快恢復

根據外媒《Threatpost》報導指出，Google Play store近日下架了8款假裝成加密貨幣的「雲端挖礦」Android App，這些應用程式聲稱可以幫用戶來挖掘加密貨幣，引誘用戶來購買昂貴的挖礦算力服務、投放垃圾廣告，或者私下讓用戶訂閱來偷扣款。資安公司趨勢科技也提出建議，來讓民眾免於受到假挖礦軟體詐騙。

2021-08-25 15:22