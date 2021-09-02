IG當機無法用App 臉書致歉將盡快恢復
臉書（Facebook）及旗下影像社群網站Instagram今天傳出當機，有Instagram用戶發現無法使用App或伺服器連線異常，臉書網頁版也發生類似問題。
臉書對此表示，發現部分用戶遇到使用Instagram的問題，正設法盡快恢復，很抱歉造成用戶的不便。
追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector顯示，Instagram從今天下午開始有大量用戶回報問題，主要包括無法使用App（占50%）、伺服器連線異常（占29%）、網頁版異常（占21%）。
DownDetector資料也顯示，臉書問題以網頁版異常為主，占整體問題回報數量58%；其他問題包括無法登入（22%）、動態消息異常（20%）。
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