快訊

疫情難飛 七家國籍航空上半年共虧68.2億

性感破表挺進金鐘 簡嫚書嬌聲：想拿獎座看有多重

IG當機無法用App 臉書致歉將盡快恢復

中央社 / 台北2日電

臉書（Facebook）及旗下影像社群網站Instagram今天傳出當機，有Instagram用戶發現無法使用App或伺服器連線異常，臉書網頁版也發生類似問題。

臉書對此表示，發現部分用戶遇到使用Instagram的問題，正設法盡快恢復，很抱歉造成用戶的不便。

追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector顯示，Instagram從今天下午開始有大量用戶回報問題，主要包括無法使用App（占50%）、伺服器連線異常（占29%）、網頁版異常（占21%）。

DownDetector資料也顯示，臉書問題以網頁版異常為主，占整體問題回報數量58%；其他問題包括無法登入（22%）、動態消息異常（20%）。

Instagram

延伸閱讀

「人間香奈兒」Jennie私照連發 秀美胸線條一天就收770萬讚 網「真的是性感女王」

百萬網美「被勒斃陳屍家中」弔詭男屍躺一旁　爸親睹愛女慘狀

NBA／秀8歲兒子生日蛋糕 「大嘴」米勒經典掐頸模樣上鏡

台灣最性感雙胞胎！「0缺點極品身材」撐爆比基尼　火辣凹凸曲線稱霸PTT表特版

相關新聞

蘋果放寬App Store付款規定 Netflix等媒體可適用避開抽成

日本公平交易委員會結束調查後，蘋果今天宣布，明年初起將鬆綁App Store政策，讓媒體應用程式可避開抽成，將使用者直接...

文件顯示Google藉由讓利優惠、要求手機業者等作法影響app市場競爭

在EPIC Games於近期訴訟文件中指控Google與蘋果共同形成市場壟斷後，在多名州檢察長針對Google共同提出訴訟文件中，同樣也說明Google採用與蘋果極為相似作法影響市場公平競爭。

跟進Facebook、Snap腳步 TikTok也推出自有擴增實境開發平台

跟進Facebook、Snap的腳步，TikTok也推出名為「Effect House Studio」 (特效屋工作室)的擴增實境開發平台，讓開發者能藉此打造各類擴增實境特效，藉此讓TikTok線上社群互動變得有趣。

Spotify、EPIC Games批評蘋果調整App Store營運模式 認為仍有市場壟斷行為

針對蘋果日前與開發商達成和解，確定調整App Store營運模式，並且維持向小型開發商提供app營收分潤比例優惠，更成立1億美元規模基金協助小型開發者情況，Spotify認為並未解決蘋果形成違反市場壟斷與不公平競爭行為。

8款偽裝「雲端挖礦」安卓app遭下架 4招可預防安裝到惡意程式

根據外媒《Threatpost》報導指出，Google Play store近日下架了8款假裝成加密貨幣的「雲端挖礦」Android App，這些應用程式聲稱可以幫用戶來挖掘加密貨幣，引誘用戶來購買昂貴的挖礦算力服務、投放垃圾廣告，或者私下讓用戶訂閱來偷扣款。資安公司趨勢科技也提出建議，來讓民眾免於受到假挖礦軟體詐騙。

微軟Microsoft 365商用版明年3月1日漲價 10年來首次

微軟宣布Microsoft 365、Office 365商用版軟體將從明年3月1日起調漲全球價格，漲幅從8.5%至25%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。