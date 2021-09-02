快訊

「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果放寬App Store付款規定 Netflix等媒體可適用避開抽成

中央社 / 舊金山1日綜合外電報導
蘋果（Apple）旗下應用程式商店App Store將鬆綁政策，讓媒體應用程式可避開抽成。 美聯社
蘋果（Apple）旗下應用程式商店App Store將鬆綁政策，讓媒體應用程式可避開抽成。 美聯社

日本公平交易委員會結束調查後，蘋果今天宣布，明年初起將鬆綁App Store政策，讓媒體應用程式可避開抽成，將使用者直接引導至官網，但這項變更不適用於遊戲開發商。

蘋果公司（Apple Inc）今晚表示，有關禁止Netflix等公司繞過蘋果的App內購（In-App Purchase），直接提供用戶連結以設立付款帳號的規定，明年初將予取消。

蘋果的服務營收達538億美元，而App Store貢獻了其中一大部分，如今卻面臨法律、主管機關與立法挑戰，這是蘋果不到一週內第2度向監管機關與企業讓步。

韓國國會上月31日也通過修法，禁止蘋果與谷歌（Google）強制App開發者使用兩大科技巨頭的支付系統，實際上等同宣告它們的App Store和Play Store的壟斷行為屬非法。

不過，蘋果仍禁止開發商在iPhone手機的應用程式內採取其他形式的支付方式；電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）的開發商Epic Games Inc.、SpotifyTechnology與Match Group等公司去年9月結盟，都說要終止蘋果App Store的壟斷控制。

蘋果現行從內購收取15%到30%佣金，並設下障礙，阻止開發商引導用戶選擇其他支付方式。這類規定禁止「閱讀器應用程式」提供設立付款帳號的連結。

蘋果今天說，明年初將開始移除相關規定，這是日本公平交易委員會（Japan Fair Trade Commission）調查結論的一環。

不過，這項改變將不適用於遊戲軟體公司，他們是蘋果App Store的最大搖錢樹。

蘋果在聲明中指出，閱讀器軟體能夠安全地提供其他支付方式，因為閱讀器所提供的節目與歌曲內容，並不是「應用程式內部的數位產品」。至於應用程式是否符合閱讀器條件或屬於遊戲類，蘋果擁有最終的決定權。

蘋果 App Store 閱讀

延伸閱讀

蘋果讓步！部分App開發商免被抽30%佣金 明年初實施

跟進FB、蘋果與亞馬遜 Google重返辦公室計畫延至明年初

蘋果在美國8個州推數位ID 機場安檢零接觸

iPhone 13最高規格驚傳要價7萬 他驚呼「不會太貴嗎？」

相關新聞

蘋果放寬App Store付款規定 Netflix等媒體可適用避開抽成

日本公平交易委員會結束調查後，蘋果今天宣布，明年初起將鬆綁App Store政策，讓媒體應用程式可避開抽成，將使用者直接...

文件顯示Google藉由讓利優惠、要求手機業者等作法影響app市場競爭

在EPIC Games於近期訴訟文件中指控Google與蘋果共同形成市場壟斷後，在多名州檢察長針對Google共同提出訴訟文件中，同樣也說明Google採用與蘋果極為相似作法影響市場公平競爭。

跟進Facebook、Snap腳步 TikTok也推出自有擴增實境開發平台

跟進Facebook、Snap的腳步，TikTok也推出名為「Effect House Studio」 (特效屋工作室)的擴增實境開發平台，讓開發者能藉此打造各類擴增實境特效，藉此讓TikTok線上社群互動變得有趣。

Spotify、EPIC Games批評蘋果調整App Store營運模式 認為仍有市場壟斷行為

針對蘋果日前與開發商達成和解，確定調整App Store營運模式，並且維持向小型開發商提供app營收分潤比例優惠，更成立1億美元規模基金協助小型開發者情況，Spotify認為並未解決蘋果形成違反市場壟斷與不公平競爭行為。

8款偽裝「雲端挖礦」安卓app遭下架 4招可預防安裝到惡意程式

根據外媒《Threatpost》報導指出，Google Play store近日下架了8款假裝成加密貨幣的「雲端挖礦」Android App，這些應用程式聲稱可以幫用戶來挖掘加密貨幣，引誘用戶來購買昂貴的挖礦算力服務、投放垃圾廣告，或者私下讓用戶訂閱來偷扣款。資安公司趨勢科技也提出建議，來讓民眾免於受到假挖礦軟體詐騙。

微軟Microsoft 365商用版明年3月1日漲價 10年來首次

微軟宣布Microsoft 365、Office 365商用版軟體將從明年3月1日起調漲全球價格，漲幅從8.5%至25%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。