防護遊戲玩家 諾頓360電競版新功能遊戲時可最佳化電腦效能

全球消費者網路安全領導 NortonLifeLock 團隊近期推出最新功能Game Optimizer（GO），該功能可將個人電腦從在背景中運行所綑綁住系統資源的高耗能程式狀態中解放出來，從而提高遊戲的效能。無論是對於偶爾週五晚上的遊戲愛好者或是狂熱的個人電腦遊戲玩家來說，除了列入諾頓360網路資安產品班表中，並且為適應不同的生活方式提供了強大的網路資安保護。

遊戲玩家網紅凱薩琳 · 卡康 （Katharine Conti，暱稱KatContii） 表示：「當我玩遊戲時，我最不想考慮的就是資安。有了諾頓Game Optimizer新功能，不僅我的資訊安全無虞，而且我的遊戲絲毫不受影響。該功能是由遊戲玩家為遊戲玩家所建立，在不犧牲效能情況下讓我更加安心。」

NortonLifeLock產品長Gagan Singh則表示：「對於遊戲玩家來說，擁有強大資安意識並養成良好的資安習慣來保護自己從未像現在如此重要。 隨著遊戲已經成為生活重要部分，遊戲帳戶的價值和與其相關的個人資訊均急速增長。諾頓360電競版，將幫助作為保護和增強世人數位生活能力願景的一部分。我們希望遊戲玩家繼續享受遊戲世界，但請玩家放心，諾頓網路安全計劃，將會保持領先一步網路罪犯。」

該功能將給予個人電腦遊戲玩家帶來革命性的轉變，也就是玩家享有在安全保護的同時還可減少效能中斷，從而獲得身臨其境、更加流暢的遊戲體驗。透過將耗能程式釋放到單個中央處理器 ( CPU ) 核內中，該諾頓360電競版的專利技術可確保將所有可用的計算能力分配給遊戲以獲得更好的效能（註1）。另外，額外的好處便是諾頓360電競版為遊戲玩家提供更優化的通知機制，也就是體現遊戲關鍵時刻所需要的焦點，永久關閉非必要的消息，以避免干擾玩家。

Game Optimizer 功能現在可用於 諾頓 360 電競版遊戲用戶（註2）。欲瞭解更多資訊，請參考以下網址: https://tw.norton.com/products/norton-360-for-gamers。

對於遊戲玩家來說，諾頓 360 電競版有許多強大的功能，包括：防止惡意軟體和網路攝影機被接管等網路威脅；以及擁有 50GB 雲端備份（註3），以便可以儲存遊戲剪輯並釋放磁碟機上的空間。此外，諾頓擁有領先業界的安全 VPN 功能，因此可以享有更安全和匿名瀏覽，且同時防止分散式阻斷服務攻擊（DDoS），肉搜（doxxing），報假警惡作劇 （SWAting）。以下是有關安全 VPN 的更多詳細資訊：

安全連接：受損害的網路檢測在使用者連接到遭受破壞的網路時隨時通知使用者，這可能導致未經授權的第三方能夠查看使用者發送和接收的數據。一旦檢測到問題，諾頓安全VPN 會主動識別受破壞的網路，並提醒您打開 VPN 以保護網路連接，並確保能繼續以更安全和匿名方式瀏覽。

故障切換機制：如果 VPN 連接消失，則會自動斷開使用者裝置與網路的連接，從而防止使用者的 IP 地址、位置或身份意外暴露。

分割通道：幫助個人加密、保護和匿名化他們所選擇的流量。個人可以透過加密部分的VPN 通道設備流量，同時並允許其他應用或服務直接連接網路。這樣可確保最佳效能，且不會危及安全性或暴露個人資訊。

諾頓的裝置安全為多達三個裝置提供即時保護：PC、Mac、智慧手機或平板電腦，提供即時抵禦勒索軟體、病毒、間諜軟體、惡意軟體和其他網路威脅。

諾頓 360 產品設計宗旨是在滿足消費者的生活方式需求，體認到在當今的數位生活中，當人們從一個行動到另一個行動時，會跨越各種行動裝置。網路罪犯持續針對行動裝置開發出隱秘的新威脅，這些威脅進一步監視使用者的位置資訊、竊取密碼或損壞裝置。這意味著我們經常面臨將裝置暴露在病毒、惡意軟體、間諜軟體和其他惡意威脅的風險下。這正是行動裝置也需要安全，而諾頓 360 電競版允許使用者將諾頓 360 應用程式下載到智慧型手機或平板電腦上。.

諾頓 360 應用程式為 Android 和 iOS 裝置提供強大全方位的多層保護，讓使用者的裝置免於受到網路罪犯可能利用的漏洞和其他網路威脅。使用者可以從諾頓安全 VPN 瀏覽、銀行往來和購物，並阻止因為網路罪犯而連接到家庭和公共 Wi-Fi 時發送和接收到個人資訊，並且可將數據鎖定，無憂無慮地行動。

以裝置安全來説，您可以依照生活方式從諾頓一系列功能中做選擇，更多詳情請參考主頁： https://tw.norton.com/

關於 NortonLifeLock Inc.

NortonLifeLock Inc.（NASDAQ：NLOK）是消費者網路安全軟體的全球領導者， NortonLifeLock致力於幫助保護近5000萬消費者的數位裝置、身份、在線隱私以及家庭和家庭需求，在複雜的數位世界中為消費者值得信賴的盟友。若想瞭解更多資訊，請瀏覽tw.norton.com，與我們聯絡。

*沒有人可以阻擋所有的網路犯罪或身份盜竊。

註1.截至2021 年 4 月為止， NortonLifeLock目前監測遊戲的啟動程式包括： Bethesda, Blizzard, Epic, ID, Origin, Rockstar, Steam, Uplay。

註2.諾頓 360 電競版整套功能適用於Windows，但不包括 Windows 10 的S 模式下及 ARM 處理器上運行的 Windows，其中包含 4 個或更多核心處理器。

註3.網際網路連接。

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