跟進Facebook、Snap腳步 TikTok也推出自有擴增實境開發平台
跟進Facebook、Snap的腳步，TikTok也推出名為「Effect House Studio」 (特效屋工作室)的擴增實境開發平台，讓開發者能藉此打造各類擴增實境特效，藉此讓TikTok線上社群互動變得有趣。
此項名為「Effect House Studio」的開發平台，目前仍處於內部測試階段，但已經建立相關申請註冊頁面，有可能會在近期對外公布。目前TikTok尚未對此透露具體細節，但強調會透過各類方式創造社群互動體驗，而此開發平台將提供開發者打造更多趣味應用。
從註冊頁面相關內容顯示，「Effect House Studio」將以擴增實境內容設計為主，其中包含要求輸入開發者姓名、電子郵件、TikTok帳號及開發擴增實境內容年資，同時也會詢問打造內容是否針對個人或商業用途設計等。
目前包含Facbook、Snap均針對旗下社群服務提供擴增實境特效內容應用，藉此讓使用者獲得更多趣味互動應用，加上越來越多手機也開始整合擴增實境應用，因此目前在美國累積越來越多用戶人數的TikTok跟進相同市場策略，其實也不會太意外，甚至期望透過擴增實境特效強化使用黏著。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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