文件顯示Google藉由讓利優惠、要求手機業者等作法影響app市場競爭

在EPIC Games於近期訴訟文件中指控Google與蘋果共同形成市場壟斷後，在多名州檢察長針對Google共同提出訴訟文件中，同樣也說明Google採用與蘋果極為相似作法影響市場公平競爭。

其中同樣提及Google針對諸如Netflix、Spotify等在美國境內廣受歡迎服務採更低的營收分潤比例，而非平等地與其他開發者一樣以30%比例計算分潤。而這樣的作法，則是希望Netflix此類可吸引大量使用者消費使用的app繼續留在Google Play Store，因此藉由與蘋果相同作法，透過大幅降低app營收分潤比例，或是更多讓利優惠，使得這些服務願意留下。

在此之前，Netflix與S;potify已經允許使用者透過官網申請訂閱，並且透過app下載、登入個人帳號即可使用服務，藉此避開透過app內付費必須向蘋果或Google支付30%分潤費用。

由於對app內容業者而言，被蘋果、Google收取30%營收分潤將形成不少獲利「虧損」，而若app內容業者可透過自有管道收費，則其實是讓蘋果與Google可獲得分潤獲利相對減少，因此會設法透過各類方式吸引app內容業者留在其軟體市集服務，藉此達成雙方互利效果。

雖然Google強調允許使用者透過其他第三方軟體市集服務下載app內容，藉此澄清旗下Google Play Store發展政策並未違反市場壟斷，但在相關文件說明內容，則顯示Google要求手機製造商必須將Google Play Store app放在顯著位置，同時也必須凸顯包含Gmail、Chrome等app，藉此吸引消費者直覺點選使用。

在先前與EPIC Games訴訟中，相關文件更顯示Google除了要求手機製造商必須將Google服務放在顯著位置，更要求手機製造商不得與遊戲、內容業者簽署獨佔合作，避免過往Android版本的《要塞英雄》 (Fortnite)僅先與三星軟體市集獨佔合作限期下載，造成Google因此損失大量藉由營收分潤獲利機會，甚至Google更與內容業者簽署讓利協議，避免相同情況再次發生。

至於蘋果近期則是針對訴訟部分與開發者達成和解協議，表示將調整包含美國在內全球地區的App Store營運模式，其中包含允許開發者向使用者提供其他付費模式等調整，另外更設立1億美元資金協助受疫情影響的美國開發者，但Spotify與EPIC Games則認為蘋果這樣的作法是為了轉移注意力，實際上仍有違反市場壟斷行為，因此EPIC Games仍會繼續與蘋果維持現有訴訟關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦