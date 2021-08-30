Spotify、EPIC Games批評蘋果調整App Store營運模式 認為仍有市場壟斷行為

針對蘋果日前與開發商達成和解，確定調整App Store營運模式，並且維持向小型開發商提供app營收分潤比例優惠，更成立1億美元規模基金協助小型開發者情況，Spotify認為並未解決蘋果形成違反市場壟斷與不公平競爭行為。

依照Spotify看法認為，蘋果目前的作法其實是為了分散監管機構注意，藉此減緩全球地區指控蘋果違反市場壟斷，同時也強調將持續推動app市場公平競爭。

在此之前，Spotify曾指控蘋果利用本身在App市場主導優勢，甚至蘋果更向開發者收取30%不等的營收分潤，藉此讓自身串流音樂服務Apple Music處於競爭有利局面。

而就EPIC Games執行長Tim Sweeney也透過個人Twitter說明，即使美國開發者與蘋果達成和解，但EPIC Games依然會針對先前與蘋果控訴部分持續抗爭，同樣認為蘋果藉由App Store服務發展優勢影響市場競爭。

Apple's recent "changes" do not address any of the core concerns Spotify and many others have with Apple. @horaciog explains why. #TimeToPlayFair pic.twitter.com/Q442k4JoYX — Spotify News (@SpotifyNews) August 27, 2021

The lawsuit Apple settled today was the developer class action suit, not our Epic v Apple case. We are fighting on. https://t.co/giy8ALKELG — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 27, 2021

在稍早發出聲明中，蘋果表示將針對App Store經營方式進行調整，並且以此與美國境內開發者達成和解。

其中，蘋果將開放開發者向使用者提供iOS app內以外的付費購買選項，同時針對付費訂閱、app內購買與付費app增加開發者可提供價格點，另外也將設立1億美元規模的小型開發者援助基金，藉此協助疫情受影響的小型開發者。

依照和解協議內容，蘋果將在未來至少3年內維持先前針對小型開發者提供相同優惠，包含針對在App Store的全年營收低於100萬美元的小型開發者維持僅15%比例分潤，而大型開發者如Netflix、Spotify等業者則維持收取30%不等營收分潤。

同時，開發者也能透過電子郵件等方式向使用者說明透過iOS app之外的付款方式，亦即開發者可以透過App Store或iOS app內之外的付費管道向使用者收費，同時無需向蘋果支付任何佣金費用，而使用者則可保留選擇透過App Store、iOS app付款，或是透過其他管道付費的權利。

另外，針對訂閱、app內付費與付費下載app部分，蘋果更允許開發者可提供的價格點數量從原本100個以下，擴增到500個以上，同時維持讓開發者自行設定價格，意味開發者能以更有彈性價位設定吸引使用者付費購買。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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