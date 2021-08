Spotify、EPIC Games批評蘋果調整App Store營運模式 認為仍有市場壟斷行為

針對蘋果日前與開發商達成和解,確定調整App Store營運模式,並且維持向小型開發商提供app營收分潤比例優惠,更成立1億美元規模基金協助小型開發者情況,Spotify認為並未解決蘋果形成違反市場壟斷與不公平競爭行為。

依照Spotify看法認為,蘋果目前的作法其實是為了分散監管機構注意,藉此減緩全球地區指控蘋果違反市場壟斷,同時也強調將持續推動app市場公平競爭。

在此之前,Spotify曾指控蘋果利用本身在App市場主導優勢,甚至蘋果更向開發者收取30%不等的營收分潤,藉此讓自身串流音樂服務Apple Music處於競爭有利局面。

而就EPIC Games執行長Tim Sweeney也透過個人Twitter說明,即使美國開發者與蘋果達成和解,但EPIC Games依然會針對先前與蘋果控訴部分持續抗爭,同樣認為蘋果藉由App Store服務發展優勢影響市場競爭。

Apple's recent "changes" do not address any of the core concerns Spotify and many others have with Apple. @horaciog explains why. #TimeToPlayFair pic.twitter.com/Q442k4JoYX