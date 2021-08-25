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8款偽裝「雲端挖礦」安卓app遭下架 4招可預防安裝到惡意程式

聯合新聞網 / 綜合報導
Google Play store近日下架了8款假裝成加密貨幣的「雲端挖礦」Android App。（歐新社資料照片）
Google Play store近日下架了8款假裝成加密貨幣的「雲端挖礦」Android App。（歐新社資料照片）

根據外媒《Threatpost》報導指出，Google Play store近日下架了8款假裝成加密貨幣的「雲端挖礦」Android App，這些應用程式聲稱可以幫用戶挖掘加密貨幣，引誘用戶購買昂貴的挖礦算力服務、投放垃圾廣告，或者私下讓用戶訂閱來偷扣款。資安公司趨勢科技也提出建議，來讓民眾免於受到假挖礦軟體詐騙

這8款偽裝成「雲端挖礦」的詐騙APP分別是BitFunds、Bitcoin Miner、Bitcoin (BTC)、Crypto Holic、Daily Bitcoin Rewards、Bitcoin 2021、MineBit Pro 與Ethereum (ETH)。這些應用程式裡面有兩款惡意軟體「FakeMinerPay」和「FakeMinerAd」，會針對對虛擬貨幣有興趣的人，鼓勵他們拿出資金投入雲端挖礦。因為這個程式碼沒有暗藏惡意軟體，所以可以通過Google Play審查，一旦用戶下載這些軟體後，就會收到點擊觀看廣告的要求，來獲得強大的挖礦算力跟速度，但其實這些應用程式根本就沒有任何挖礦算力，只是用來賺取廣告點擊率的詐騙應用程式。

這類型的詐騙應用程式並沒有進行實際挖礦活動，而是用UI介面提供挖礦計數器之類的顯示畫面，以及一些隨機函數的模擬挖礦模組欺騙用戶。不只如此，這些應用程式還會聲稱有「強力的加密貨幣挖掘功能」，引誘用戶購買這項約新台幣420-5300元不等的服務。

針對這類有惡意詐騙的「雲端挖礦」應用程式，趨勢科技分享了4個辨認假挖礦軟體的方法：

1、仔細看該款應用程式在Google Play的用戶評論，因為這種詐騙的程式通常會有大量的5星評論，可以多留意那些給1星評論的意見。

2、可以嘗試輸入一個無效或錯誤的加密貨幣錢包帳戶，如果是假的應用程式，不具有挖礦能力的話，就不會要求用戶檢查錢包帳戶。

3、在挖礦的時候，可以嘗試重開機、或者重開這些應用程式，如果這個應用程式的挖礦計數器歸零，那是「假的」機率就很高。

4、真正的加密貨幣需要服務費，如果轉帳的時候不用手續費，就要提高警覺心。

虛擬貨幣 詐騙 惡意軟體 加密貨幣 Google Play 趨勢科技

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