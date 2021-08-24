微軟Microsoft 365商用版明年3月1日漲價 10年來首次

微軟宣布Microsoft 365、Office 365商用版軟體將從明年3月1日起調漲全球價格，漲幅從8.5%至25%不等，台灣市場調整後價格尚未出爐；教育版及家用版用戶價格目前並未調整。

自2022年3月1日起，微軟將針對下列商用方案調整定價，其中Microsoft 365商務基本版將由每用戶5美元（約新台幣140元）調整為6美元，漲幅20%；Microsoft 365商務進階版由20美元調整至22美元，漲幅10%。

Office 365 E1將由8美元調整至10美元，漲幅25%；Office 365 E3由20美元調整至23美元，漲幅15%；Office 365 E5由35美元調整至38美元，漲幅8.5%；Microsoft 365 E3由32美元調整至36美元，漲幅12.5%。

微軟Microsoft 365企業副總裁斯巴塔羅（Jared Spataro）在官方部落格發文表示，微軟宣布商用Microsoft 365新價格，這是10年以來首次調整價格，反映過去10年來持續為客戶提供的服務增值與創新。

斯巴塔羅指出，Office 365自10年前推出以來，已成長至超過3億個商業用戶數。Microsoft 365解決方案自2011年6月推出以來，已加入Microsoft Teams、Power Apps、Power BI、Power Automate、Stream、Planner、Visio、OneDrive、Yammer等24款應用程式，共計1400多個新功能。

另外，微軟也宣布，在未來數個月內Microsoft Teams將為企業、商務、前線員工、政府版本加入不限時的語音播入會議服務。目前此功能已包含於Microsoft 365 E5和Office 365 E5當中，全球70多個國家的訂閱用戶可使用不限時的語音播入會議服務，並獲得44種語言與方言的互動支援。

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