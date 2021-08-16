快訊

【阿富汗劇變】神學士與北京感情升溫 會把中國引入墳場？

快訊／蘇貞昌定調全民免收一千 提出「數位加碼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Zoom新增專注模式 讓使用者能更聚焦在線上會議、課程內容

聯合新聞網 / 楊又肇

Zoom宣布推出全新專注模式 (Focus Mode)，將讓透過Zoom進行線上會議，或是參與線上教學的使用能更專注在講者身上，不致於因為其他與會者等干擾而分心。

依照Zoom說明，專注模式將可讓使用者僅能看見自己與講者，而講者則保留可觀看所有與會者。同時在專注模式中也會禁止講者之外的與會者向其他人分享螢幕畫面，藉此降低干擾會議、課程情況發生。

目前專注模式將向所有Zoom服務使用者開放使用，不限僅讓付費用戶使用，同時先前已經推出的虛擬背景、背景雜音抑制，以及更明顯的「舉手」功能，都是Zoom針對線上會議、學習等需求增加功能。

不過，這樣的功能是否能發揮用處，似乎還是因人而異，畢竟透過線上進行的會議、課程，使用者在螢幕另一側仍有可能分心作其他事情，例如切換其他畫面觀看影片，或是上網購物，顯示遠距工作或在家學習仍可能會因為其他因素分心。

除了Zoom，包含蘋果、Google也開始在旗下裝置作業系統增加專注模式，就連微軟即將推出的Windows 11也確定會加入相同設計，讓使用者能在一定時間內專注在工作，或是學習內容，並且能心無旁騖地專注在當前工作或學習項目。

但說到底的話，如何避免眾多推播資訊、網路影片、社群服務內容影響專注力，顯然還是要靠個人把持才能有實質效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

網購

延伸閱讀

Google員工若選擇在家遠距工作 有可能影響原本敘薪方式

微軟收購企業內容遞送網路業者Peer5 強化Microsoft Teams線上服務

將在iOS 15加入的兒童安全保護功能 蘋果透露將與不同國家背景單位合作比對資料

判斷更多身體數據 蘋果可能計畫透過AirPods耳機識別使用者呼吸狀態

相關新聞

將在iOS 15加入的兒童安全保護功能 蘋果透露將與不同國家背景單位合作比對資料

雖然先前與美國國家失蹤與受虐兒童中心 (NCMEC)合作，藉由分散資料串比對方式確認使用者上傳至iCloud的照片是否違規的作法引起不少爭議，蘋果除了強調此項即將在iOS 15正式加入功能不會影響使用者隱私權益，並且將開放讓更多第三方App使用，在稍早對外說明中更說明此項功能採用比對資料不會僅有單一來源，而將包含更多不同國家背景單位所提供分散資料，以利發揮更精準的分析判斷結果。

Zoom新增專注模式 讓使用者能更聚焦在線上會議、課程內容

Zoom宣布推出全新專注模式 (Focus Mode)，將讓透過Zoom進行線上會議，或是參與線上教學的使用能更專注在講者身上，不致於因為其他與會者等干擾而分心。

天天過七夕 這幾款App讓你不出門打造日常浪漫儀式感

七夕情人節剛過，但受到疫情影響，就算可以外出到餐廳用餐，還是被防疫隔板相隔如身處鵲橋兩端。因為防疫經常只能在家大眼瞪小眼...

再次澄清不影響隱私 蘋果透露將向第三方App開放兒童安全防護相關技術

雖然強調與美國國家失蹤與受虐兒童中心 (NCMEC)合作，藉由分散資料串比對方式確認使用者上傳至iCloud的照片是否違規，但不少市場看法仍擔心蘋果此項設計將嚴重影響使用者隱私安全。而在稍早對外聲明與澄清說法中，蘋果透露將向第三方App提供此項機制，另外也宣布將把相關安全機制延伸至iMessage，以及Siri等服務。

快刪除！Google Play有11款App盜用信用卡 已下載3萬次

美國雲資訊安全公司Zscalar旗下研究團隊ThreatLabz發表最新報告稱，Google Play Store上出現11款應用程式（App）植入最新的Joker間諜軟件。有問題的App主要集中在工具、通訊類。用家一旦「中招」，會在不知情的情況「被訂購」貴價的產品或計劃，以及使用受害人儲存在Google Play Store的信用卡資料付款。

誤觸報案APP好糗？她曝意外實測結果 網看完大讚：立刻下載

警政署於2016年推出「110視訊報案app」，提供民眾在遇到危急情況時，能以即時影像的方式報警處理。而一名網友就分享，自己下載這款app後，不慎誤觸「報案」按鍵，雖然迅速掛斷，附近的警局仍馬上回撥與她聯繫，並嚴格要求她提供詳細的個人資訊，確保報案人的安危，貼文曝光後，網友紛紛直呼「趕緊去下載」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。