Zoom新增專注模式 讓使用者能更聚焦在線上會議、課程內容

Zoom宣布推出全新專注模式 (Focus Mode)，將讓透過Zoom進行線上會議，或是參與線上教學的使用能更專注在講者身上，不致於因為其他與會者等干擾而分心。

依照Zoom說明，專注模式將可讓使用者僅能看見自己與講者，而講者則保留可觀看所有與會者。同時在專注模式中也會禁止講者之外的與會者向其他人分享螢幕畫面，藉此降低干擾會議、課程情況發生。

目前專注模式將向所有Zoom服務使用者開放使用，不限僅讓付費用戶使用，同時先前已經推出的虛擬背景、背景雜音抑制，以及更明顯的「舉手」功能，都是Zoom針對線上會議、學習等需求增加功能。

不過，這樣的功能是否能發揮用處，似乎還是因人而異，畢竟透過線上進行的會議、課程，使用者在螢幕另一側仍有可能分心作其他事情，例如切換其他畫面觀看影片，或是上網購物，顯示遠距工作或在家學習仍可能會因為其他因素分心。

除了Zoom，包含蘋果、Google也開始在旗下裝置作業系統增加專注模式，就連微軟即將推出的Windows 11也確定會加入相同設計，讓使用者能在一定時間內專注在工作，或是學習內容，並且能心無旁騖地專注在當前工作或學習項目。

但說到底的話，如何避免眾多推播資訊、網路影片、社群服務內容影響專注力，顯然還是要靠個人把持才能有實質效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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