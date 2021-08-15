將在iOS 15加入的兒童安全保護功能 蘋果透露將與不同國家背景單位合作比對資料

雖然先前與美國國家失蹤與受虐兒童中心 (NCMEC)合作，藉由分散資料串比對方式確認使用者上傳至iCloud的照片是否違規的作法引起不少爭議，蘋果除了強調此項即將在iOS 15正式加入功能不會影響使用者隱私權益，並且將開放讓更多第三方App使用，在稍早對外說明中更說明此項功能採用比對資料不會僅有單一來源，而將包含更多不同國家背景單位所提供分散資料，以利發揮更精準的分析判斷結果。

依照蘋果說明，目前與美國國家失蹤與受虐兒童中心合作採用資料掃描功能，實際上並非直接窺視使用者從裝置端準備上傳至iCloud的照片內容，而是透過比對分散資料比對數位化檔案構成特徵，亦即先讓系統判斷使用者上傳照片是否跟美國國家失蹤與受虐兒童中心提供比對資料相似。

同時，當系統偵測使用者上傳照片可能涉及違反兒童保護規範時，將會由工作人員進一步確認照片內容是否有誤判情況，若確定有違規事實，將會轉由美國國家失蹤與受虐兒童中心進行後續處理，或是交給當地執法機構協助處理。

而在稍早說明中，蘋果表示此項功能掃描比對資料依據不會僅仰賴美國國家失蹤與受虐兒童中心，而會加入至少來自兩個不同國家背景單位所提供分散資料，讓分析比對結果能有更高精準性，同時也不會讓判斷結果產生偏差，甚至也強調不會因此讓政府機構介入掃描使用者隱私，說明對於使用者的隱私權益依然以最高標準保護。

不過，雖然蘋果說明此項功能僅會在美國境內運行，但在稍早說法中卻證實此項功能將會在日後向全球所有蘋果裝置提供更新，意味蘋果未來也有可能會在更多國家地區配合當地兒童保護機構提供類似掃描功能。

即便蘋果再三強調此項功能不會影響使用者隱私權益，同時也說明蘋果並不會直接窺視使用者上傳內容，但許多蘋果內部員工也認為公司此項功能不妥，並且擔心未來此項功能會被政府單位用於監控人民裝置存放內容，甚至可能讓蘋果過往形象受損。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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