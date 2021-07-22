誤觸報案APP好糗？她曝意外實測結果 網看完大讚：立刻下載

警政署於2016年推出「110視訊報案APP」，提供民眾在遇到危急情況時，能以即時影像的方式報警處理。而一名網友就分享，自己下載這款APP後，不慎誤觸「報案」按鍵，雖然迅速掛斷，附近的警局仍馬上回撥與她聯繫，並嚴格要求她提供詳細的個人資訊，確保報案人的安危，貼文曝光後，網友紛紛直呼「趕緊去下載」。

原PO在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，先前看到有人被跟蹤時，就是靠這款「110視訊APP」解除危機，因此她日前也下載了該APP至手機。沒想到一點開後，她不小心按到紅色的報案按鈕，下一秒馬上接通警局，雖然她立即掛斷，周圍的警局還是在不到1分鐘內就回撥來電，她也接起電話，告知警方自己是不慎誤觸、連忙道歉。

不過，即使原PO表示為誤觸，負責的員警仍相當認真盡責，堅持盤問她的身分、資料和所在地點，並強調需經過仔細核對後，排除「報案人被歹徒拿到手機威脅而處於危險」的可能性。原PO也說，自己最後乖乖回答，並慶幸警方執法從嚴，直呼「一定要記住這個APP，因為讓我感到很安心」。

貼文曝光後，網友紛紛大讚「被妳這麼一講，我趕緊下載」、「很認真機警的員警」、「妳實測成功」、「立刻下載」、「最強的宣傳文案」、「看完馬上下載」等；不少人則分享使用經驗，直呼「先前車被擦撞、對方肇逃，用這個報案處理很快」、「報案APP我用過，非常快速」、「上次車子卡在產業道路也是靠這個APP救了我們，因為所在之處根本沒地址」。

根據「我的E政府」官網說明，「110視訊報案APP」提供民眾更多元的報案管道，藉由連上網路後，以視訊方式即時回傳現場影像，同時也可利用文字對談向員警溝通資訊；此外，透過智慧型手機的定位系統，也能持續更新報案者的所在位置，協助警方正確且快速地指派警力處理。