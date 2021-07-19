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LINE優勢在哪？ 內行點出「2理由」贏過當年MSN

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著科技的發達，通訊軟體的功能都十分穩定及多元，從以前的Yahoo即時通、MSN到現在的LINE，都是許多人使用過的通訊軟體。 圖／ingimage
隨著科技的發達，通訊軟體的功能都十分穩定及多元，從以前的Yahoo即時通、MSN到現在的LINE，都是許多人使用過的通訊軟體。 圖／ingimage

隨著科技的發達，通訊軟體的功能都十分穩定及多元，從以前的Yahoo即時通、MSN到現在的LINE，都是許多人使用過的通訊軟體。而現在最廣為使用的通訊軟體則是LINE，更是許多公司及親友們聯繫訊息的管道。對此，便有網友在網路上好奇發文說明「LINE有比以前的MSN強嗎？」

原PO在PTT上以「LINE有比當年MSN好用嗎？」為題發文，表示以前在電腦前和朋友聊MSN，一邊聊天還能玩遊戲，像是踩地雷、接龍、寶石方塊、旋轉泡泡球都很好玩，都超好打發時間，但相對現在的LINE，雖然也有電腦版，但為何做不到當年MSN的即時對戰遊戲？

此文一出，也有不少網友回憶表示「那是以前了吧，現在誰跟你玩遊戲」、「懷念即時通的叮咚～有人在家嗎XD」、「即時通以前的電話功能還真的沒用過」、「MSN的表情符號蠻可愛的」、「我還比較懷念即時通嗆聲娃娃」、「以前即時通還可以玩OOXX，好懷念」、「MSN跟即時通收掉真的很可惜」。

但也有許多網友針對LINE的優勢做出說明，「手機基本上全內建LINE了，市佔率很高」、「LINE能通話不用錢，要怎麼能不用」、「論便利性來說，LINE就很方便，還能通話」、「便利性就無敵，辦公、聊天、通話都有」、「連政府都在用LINE宣導政策了…」、「用戶太廣，你不用LINE要怎跟其他人聯絡，自然而然就一堆人用了」，可見LINE的優勢在於「市占率高」以及「免費通話」兩點

LINE PTT

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