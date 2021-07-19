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微軟開始向參與Office Insider的測試人員 釋出新版Office內容
隨著微軟日前向Windows Insider Program計畫申請者開放使用Windows 11前期測試版本，微軟稍早也開始向Office Insider測試人員釋出新版Office介面。
新版Office介面設計也採用大量Fluent設計語言，其中包含圓角視窗、全新可自定義功能區塊，以及大量中性色調風格，同時新版設計也分別套用在Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook、Access、Project、Publisher與Visio等服務項目。
而隨著換上重新設計的操作介面，讓新版Office視覺效果也能與Windows 11相符，甚至也能對應自動主題切換功能，並且針對黑暗模式顯示效果重新做調整。
微軟預期會在今年秋季正式推出新版Office，其中將包含新版Office 365內容，以及支援Windows與ma支cOS環境使用、可獨立買斷版本的Office 2021，讓更多人可以搭配預計在今年10月之後開始開放更新的Windows 11作業系統使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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