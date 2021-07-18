Google先在iOS版App增加「刪除最近15分鐘」搜尋紀錄選項

今年在Google I/O 2021期間宣布，可讓使用者可快速刪除15分鐘前搜尋所使用關鍵字、開啟網頁等資訊的功能，目前先開放iOS版本的Google App更新使用，而預計今年底也會針對Android版本的Google App更新。

更新之後，使用者可以在點按個人帳號頭像後，在搜尋歷史下方找到新增加的「刪除最近15分鐘」選項，即可快速將近期搜尋紀錄刪除。而在先前更新中，Google也已經讓使用者能自訂每隔18個月就自動清理搜尋紀錄，或是手動選擇每隔3個月、36個月移除。

另外，如果使用者會與家人共用相同裝置，卻不想被窺看近期搜尋使用紀錄的話，目前也增加額外帳號認證步驟，避免其他家人知曉個人搜尋紀錄。

此次更新中，Google也強化隱私安全確認功能，讓使用者更方便確認個人帳號是否安全，或是有隱私外洩風險，並且強調可以透過安全瀏覽模式確保上網時的隱私安全，更說明目前每天約移除超過400億頁的垃圾結果，讓使用者能在搜尋過程更容易找到個人所需資訊。

至於此次先針對iOS版本App釋出更新，而非自家Android版本App，某種程度上或許是為了呼應蘋果新隱私政策。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》