聽新聞
test
0:00 / 0:00
Google將在Android 12增加、更新近1000個表情符號 讓情感表達更傳神
在Facebook宣布於Messenger服務推出27款附帶音效的Soundmoji內容，而蘋果也透露將在iOS 15版本中加入更多Memoji內容後，Google則是透露將在秋季預計釋出正式版本更新的Android 12作業系統中，新增將近1000個全新表情符號內容。
依照Google說明，雖然此次更新的表情符號有多數內容是過去就曾推出，但是會透過細微調整與改變，讓表情符號可以變得更加生動，藉此傳遞更貼近真實的當前感受。
其中，透過部分細微動態效果讓食物類型的表情符號看起來更加生動，另外也讓部分佩戴口罩的表情符號可以透過眼睛細微變化傳遞情感，而諸如比基尼一類的表情符號，更藉由去除女性身材形象，藉此避免產生性別物化等歧視。
食物類型的表情符號：
佩戴口罩的表情符號：
新版比基尼表情符號：
同時配合使用者手機上的時間設定，部分表情符號也會隨著當下時間不同，將以白天或夜晚形式呈現不一樣的情境。
而雖然此次公布的新版表情符號要等到今年秋季才會在Android 12正式版本中提供，但Google透露從這個月開始會讓部分表情符號也能在Gamil、Chromebook、YouTube等服務及產品上使用。
隨時間變化情境的表情符號：
更多重新設計的表情符號：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言