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定位app「Zenly」變成交友軟體？ 網友勸：不要連路人都亂加

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人使用定位APP，方便聯繫身邊好友。示意圖。圖/ingimage
不少人使用定位APP，方便聯繫身邊好友。示意圖。圖/ingimage

被廣泛使用的定位App「Zenly」因應用程式是冰棒圖案，也被網友暱稱為「冰棒」，以其定位功能準確，可以即時查詢好友移動路徑，甚至能詳細記錄手機充電時間，並利用系統中的紀錄計算出好友作息時間而聞名，不少情侶、家人都有使用，但也因此產生出隱憂。

近日臉書社團「爆怨2公社」就有名網友表示自己看到一個小妹妹一直叫別人加入她的「Zenly」好友，覺得非常恐怖。他奉勸各位家長多注意小孩使用應用程式的情況，「現在有夠多小朋友把這個當成社交軟體的工具，到處加一些來路不明的朋友」，並指名此軟體是定位軟體，不懂為甚麼一堆人把它當成社交軟體，到處加入不認識的好友。

網友PO出充滿好友的定位APP頁面。圖擷自爆怨2公社
網友PO出充滿好友的定位APP頁面。圖擷自爆怨2公社

貼文一出引起千人熱議，有網友也貼出自己充滿好友的定位畫面，解釋加入一定程度的好友，可以解鎖程式圖片或是表情符號，吸引大家到處加友。有人支持原PO，說自己隨時都會過濾小孩的冰棒，「不讓他們隨便加不認識的人好友」、「找手機的時候很好用，絕不亂加人。」反諷亂加好友的人是「把冰棒當臉書好友在加嗎？」也有人認為「軟體沒問題，人才有問題，而且這軟體可以設定模糊，甚至隱藏，學會保護自己及家人才重要。」

原PO也在文末補充自己也有使用Zenly，但是都只加認識的人，畢竟軟體本身沒有不好用，只是使用時要心態正確。

社交 APP

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